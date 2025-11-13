Locales

Supra anunció nuevo paro de 24 horas en el puerto: los motivos y cómo se verá afectado

Montevideo Portal

El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) anunció un paro de 24 horas que comenzó a regir desde las 15:00 de este jueves 13 de noviembre.

La paralización afecta a los operadores y terminales, así como también a los depósitos portuarios y extraportuarios, indicó el gremio del Pit-Cnt en un comunicado.

Según el texto, la medida obedece al “no avance” en la negociación colectiva, y a que no se brindó “un mínimo” de jornales necesarios que dé “estabilidad y seguridad social”. Los trabajadores también reclaman el poder “acceder a un sueldo mínimo nacional”.

“¡El puerto no es changa!”, finaliza el mensaje difundido por Supra.

A su vez, en su cuenta de Facebook, el sindicato subió varios videos en los que denuncia distintas situaciones, desde “accidentes en condiciones graves” hasta “la situación de las trabajadoras portuarias”.

“Nosotros hemos identificado […] que el trabajo portuario se ha convertido en una changa. ¿Por qué decimos que es una changa? Porque el trabajador ya no puede vivir de su trabajo portuario. Esta consideración que las empresas plantean como justicia, de llamar a un trabajador, darle cinco días para poder darle a otro la oportunidad de trabajar ha generado no solo una pauperización del salario, sino condiciones de trabajo cada vez peores”, reza otro trabajador en uno de los clips difundidos.

Este paro llega semanas después de otro gran conflicto vivido en el puerto, entre Supra y la Terminal Cuenca del Plata, que finalizó con un acuerdo firmado entre ambos en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

