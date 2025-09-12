Sujeto obligado: ordenan grabar video en sus redes a jugador uruguayo que chocó borracho

Curiosidades

Montevideo Portal

El futbolista uruguayo Tiago Palacios, actual jugador de Estudiantes de La Plata, protagonizó en mayo de 2024 un siniestro vial cuando conducía ebrio. Luego de los festejos por la consagración de su equipo en la Copa de la Liga, el jugador manejó bajo los efectos del alcohol y chocó su camioneta contra un surtidor de una estación de servicio en Buenos Aires.

El test de alcoholemia realizado tras el accidente arrojó un resultado de 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre.

Como parte de un acuerdo judicial, el jugador fue imputado por lesiones leves culposas y se le impuso una inhabilitación para conducir por dos años, informó Infobae. También deberá presentarse periódicamente ante el Departamento de Control del Ministerio Público Fiscal de la ciudad porteña.

Una de las medidas más visibles de este acuerdo fue la grabación de un video, publicado en sus redes sociales, que busca generar conciencia sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol, según el citado medio.

“Hola, soy Tiago Palacios y acabo de finalizar el encuentro de impactos con víctimas en tránsito”, dice en el audiovisual.

“Por no cumplir con las normas de tránsito, cometí un grave error del cual estoy muy arrepentido, porque pude generar daños en personas, como daños materiales. A raíz de esta situación, quiero concientizar y aconsejar a todos los que me están mirando de que, si van a beber, no conduzcan. Cuídense y respeten las normas de tránsito”, agrega después.

Montevideo Portal