Sufrió graves lesiones al salvar a una suicida, y le pagaron de la forma más ingrata

Curiosidades

Qu Yan, de 28 años, trabajaba como guardia de seguridad en un hospital en la provincia china de Jilin el año pasado, cuando su vida dio un giro trágico.

Según informan medios locales, Yan estaba de servicio cuando se reportó que mujer se encontraba en un balcón del cuarto piso y amenazaba con saltar. De inmediato corrió hacia el frente del edifico y vio a la joven que se disponía a quitarse la vida.

Los bomberos aún no habían llegado y varios empleados del hospital se apresuraban a improvisar una red para atrapar a la mujer cuando saltara. Sin embargo, no hubo tiempo para adoptar ninguna medida, ya que la mujer saltó desde el balcón antes de que estuvieran listos. Ante semejante situación, Qu Yan reaccionó instintivamente y trató de atrapar a la mujer en sus brazos.

El impacto fue tan fuerte que Qu Yan sufrió múltiples fracturas en todo el cuerpo, incluidos los brazos y la columna, pero logró salvar la vida de la joven. Ella también necesitó hospitalización, pero sus heridas fueron mucho menos graves y fue dada de alta en cuestión de días, aunque le quedaron secuelas.

Casi un año después del incidente que dejó a Qu Yan confinado en una cama de hospital, su situación no ha mejorado mucho. Los médicos aún no pueden descartar una parálisis permanente debido al daño en su columna y, para empeorar las cosas, su familia ya no puede pagar sus medicamentos.

El caso refleja también la precaria situación del trabajador, que carecía de seguro de salud y fue despedido días después del accidente porque, obviamente, no se presentó a trabajar.

La familia de Qu Yan intentó ponerse en contacto con la empresa de seguridad para la que trabajaba el muchacho, con el fin de pedirles que cubrieran parte de sus gastos médicos, dado que se había lesionado en el trabajo. Sin embargo, la empresa se negó a hacerlo, y la familia no contaba con recursos para contratar a un abogado.

Y si la respuesta de la empresa fue fría y poco empática, peor fue la que recibieron de parte de la familia de la mujer que fuera salvada por Yan.

En un video publicado en la plataforma china BiliBili, se puede ver a un familiar de Qu Yan llamando a la familia de la suicida, solo para ser criticado y amenazado.

“¿Qué has hecho? Nuestra hija está así ahora”, dice la madre de la joven en el video. “Mi hija está discapacitada. Si algo le pasa a ella, tú también serás responsable y tendrás que cargar con la responsabilidad por el resto de tu vida”, asegura la mujer.

La trágica historia del joven guardia de seguridad derritió los corazones de millones en China. Tras la difusión del video, numerosos internautas se ofrecieron a brindarle ayuda económica al atribulado hombre. Muchos también criticaron a los familiares de la mujer que salvó por “ser tan desalmados” en lugar de agradecerle por salvarle la vida.

“Es muy exasperante, ¿por qué no están agradecidos?”, resumió uno de los usuarios.