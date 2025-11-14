Internacionales

Suecia: varios muertos por ómnibus que embistió a peatones en una parada

Un autobús atropelló y mató a varias personas este viernes por la tarde al embestir contra un grupo que esperaba en una parada del centro de Estocolmo, y también dejó varios heridos, anunció la policía sueca.

"Hay personas heridas y muertas en el incidente. La policía, de momento, no hace comentarios sobre el número, el género ni la edad de las víctimas", indicó la policía en un comunicado.

???? SWEDEN -A bus has rammed a bus stop shelter on Östermalm in central Stockholm.

Several people have died and several are injured



Unclear what the cause of the incident but eh driver is in custody for questioning ????#sverige #swede #buss #bus #Accident #olycka #Injuries… pic.twitter.com/5IZ2avrfDg — Arda ???? (@Arda_swe81) November 14, 2025

Según imágenes de los medios suecos, varios autos de policía y ambulancias fueron desplegados al lugar del incidente, con equipos de rescate agachados bajo la parte inferior del autobús de dos pisos, aparentemente ayudando a personas atrapadas debajo.

La portavoz de la policía, Nadya Norton, dijo a AFP que se desconocía la causa del accidente.

"La investigación deberá determinar qué ocurrió. Es demasiado pronto para decirlo y no quiero especular", afirmó.

???? ALERTE INFO - Un bus a foncé dans un abribus en plein Stockholm, en Suède. Plusieurs personnes ont été tuées. (médias locaux) pic.twitter.com/3Dtpgg3rnb — FOCUS (@FocusFR_) November 14, 2025

Agregó que el conductor del autobús había sido arrestado y se había abierto una investigación por homicidio involuntario como procedimiento rutinario.

"Tenemos que interrogarlo, luego veremos si será liberado o puesto bajo custodia", señaló Norton.

AFP