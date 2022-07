Sudafricano murió tras beber botella entera de Jägermeister por una apuesta de 12 dólares

Un joven sudafricano murió luego de beberse una botella entera de Jägermeister como parte de una apuesta de 200 rands —unos 12 dólares—, según informaron medios locales y consignó RT Viral.

El hombre logró terminar la bebida, que contiene un 34,5% de alcohol, en 2 minutos en el marco de una competencia contra otros clientes de una taberna en la localidad de Mashamba.

"Uno de [los participantes] colapsó inmediatamente después y fue llevado a la clínica local, donde se certificó su muerte", declaró el portavoz de la Policía, Motlafela Mojapelo, quien informó que las autoridades se encuentran investigando el incidente.

En el video compartido en las redes sociales, se puede ver al individuo tratando de acabar la botella lo más rápido posible, mientras la gente a su alrededor lo alentaba y aplaudía.

A 23 years old man from Mashamba village in Venda collapsed and later died after consuming 1 bottle of jagermeister. pic.twitter.com/PFQwpLnhh9