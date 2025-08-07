Sudáfrica: millonario murió embestido por búfalo al que intentaba cazar

Internacionales

Un millonario de Texas, identificado como Asher Watkins, murió tras ser embestido por un búfalo al que pretendía abatir. El hecho ocurrió el domingo 3 de agosto en la provincia de Limpopo, Sudáfrica, donde el empresario participaba en una expedición de caza mayor organizada por Coenraad Vermaak Safaris.

Según informara el Daily Mail, mientras el cazador y su equipo intentaban dar alcance al cuadrúpedo, este apareció de forma inesperada entre la vegetación y cargó a toda velocidad contra Watkins, quien falleció “casi en el acto”.

El empresario se encontraba en un área de caza junto a un cazador profesional y un rastreador local. Era su segundo día de safari, y ya había conseguido matar un antílope en la jornada anterior.



Desde la empresa organizadora, Coenraad Vermaak Safaris, confirmaron el fallecimiento: “Con profundo dolor y corazones destrozados, confirmamos la muerte de nuestro cliente y amigo Asher Watkins, de Estados Unidos”, expresó el guía Hans Vermaak.

Watkins era aficionado a la caza desde su infancia, formaba parte del Dallas Safari Club y tenía una colección de rifles.

Watkins se definía como conservacionista y creía que la caza era vital para preservar la vida silvestre. Tenía fotos en sus redes sociales de un puma muerto, muchos ciervos y cientos de aves acuáticas. También se jactaba de haber matado miles. Su madre Gwen, su hermano Amon y su padrastro Tony estaban en la zona mientras Watkins estaba de caza, y recibieron de inmediato la trágica noticia.

El fallecido era el jefe y dueño de la empresa Watkins Ranch Group, una inmobiliaria de alto perfil que comercializaba propiedades exclusivas cuyo precio oscilaba entre 1 y 35 millones de dólares. El precio que pagó por el safari que le costó la vida fue cercano a los diez mil dólares.

Un animal con el que no se bromea

El búfalo negro, también conocido como búfalo del Cabo o búfalo cafre, es una presa codiciada por cazadores, atraídos por el peligro que implica perseguirlo. Es considerado un animal “astuto y beligerante” cuando se ve amenazado.

Ante la presencia de depredadores, busca refugio en la espesura y carga por sorpresa. Con sus 1.300 kilos lanzados a gran velocidad y rematados por dos cuernos unidos en una sola pieza ósea, es capaz de provocar impactos mortales. Numerosos cazadores han comprobado que es capaz de seguir avanzando luego de recibir varios disparos, incluso cuando los proyectiles alcanzan zonas vitales.

Además, se trata de una especie muy territorial, por lo que en ocasiones pueden atacar a cualquiera que se cruce en su camino, sin provocación alguna.

Conocido como la “peste negra”, este tipo de bóvido mata a unas 200 personas al año en África, y ha causado más muertes de cazadores que cualquier otro animal, incluyendo elefantes, leones, rinocerontes o cocodrilos.