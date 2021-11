Subsecretaria de Estado de EE.UU. visita Uruguay para "reforzar cooperación"

Internacionales

La subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, viajará a Uruguay en los próximos días para "reforzar la cooperación económica, de seguridad y antinarcóticos" entre ambos países, informó este viernes el Departamento de Estado norteamericano.



Según pudo saber EFE, la agenda oficial de Sherman tendrá lugar los días 8 y 9 de noviembre -las fuentes no ofrecieron más detalles-, aunque llegará este domingo a la capital uruguaya.



La número dos de la diplomacia estadounidense acudirá este martes a la Torre Ejecutiva, sede del Gobierno uruguayo, si bien aún no trascendieron detalles sobre sus interlocutores. No obstante, el comunicado del Departamento de Estado informó de que será "con altos funcionarios del gobierno".



Posteriormente ofrecerá una comparecencia ante la prensa.



La visita de Sherman a Uruguay tiene por objetivo, según la información del Departamento de Estado, "dialogar sobre los esfuerzos continuos para promover la gobernabilidad democrática y los derechos humanos en la región", además de "cuestiones de protección del medio ambiente y del clima" y "participar en otros asuntos que reflejen la importante relación bilateral" entre ambos países.



El texto oficial agregó que Sherman "también se reunirá con líderes empresariales de energía renovable para promover la cooperación en energía limpia".



Después de visitar Uruguay, la subsecretaria de Estado estadounidense se desplazará a Perú para, entre otros asuntos, analizar las "crecientes oportunidades bilaterales para el comercio y la inversión inclusivos".

EFE