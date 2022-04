Subió un video en horario laboral diciendo que tenía el trabajo más fácil y lo despidieron

Curiosidades

Un joven de 19 años de Reino Unido que trabaja como repartidor de paquetes de la cadena de supermercados Sainsbury's fue despedido luego de subir un video donde afirmaba que tenía “el trabajo más fácil del mundo”.

El pasado 24 de marzo, el trabajador publicó un vídeo en su perfil de TikTok en el que explicaba en qué consistía su trabajo y cuáles eran los pros y los contras. En el vídeo, el joven aseguraba que "tenía el trabajo más fácil de todo el mundo".

"Si quieres un empleo fácil, ve a trabajar a Tesco (otra compañía), Sainsbury's y haz estos malditos repartos. Es posiblemente el trabajo más fácil que tuve, el mejor pago y me cuidan", explicaba.

El joven aseveraba que solo se sentaba "al lado de la carretera esperando para hacer estos pedidos". "Todos los clientes son jodidamente encantadores y no he vivido ninguna situación en la que se hayan comportado como unos imbéciles", afirmaba.

"No trabajes dentro de las tiendas del supermercado, eso es una basura y aburrido. En serio, si quieres hacer un trabajo fácil, haz esto", aconsejaba. Los superiores del joven vieron el video y decidieron rescindir su contrato laboral. El joven lo reveló en su cuenta de TikTok: "Sí, me despidieron y ahora me preocupa cómo voy a pagar el alquiler en una semana".