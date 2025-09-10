Sube y baja: esperan hasta 24 °C para este miércoles, pero luego pasa “un frente frío”

Montevideo Portal
El meteorólogo Guillermo Ramis afirmó que las temperaturas máximas esperadas para este miércoles pueden alcanzar los 24 °C, aunque también advirtió que podría registrarse “algún chaparroncito”, según dijo en Informativo Sarandí.
“El viernes baja un poco [la temperatura], porque el jueves pasa un frente frío”, sumó también el meteorólogo.
En efecto, el jueves las mínimas esperadas son de 12 °C y las máximas de 18 °C, en una jornada donde estará nuboso y se espera un frente frío. En tanto, el viernes las mínimas serán de 8 °C y las máximas esperadas de 15 °C, con un día nuboso.
Por su parte, el sábado se esperan 8 °C de mínima y 20 °C de máxima, y el domingo 12 °C de mínima y 19 °C de máxima. Las dos jornadas serán nubosas.
“El fin de semana, por ahora, ningún problema”, señaló Ramis.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]