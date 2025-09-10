Locales

Sube y baja: esperan hasta 24 °C para este miércoles, pero luego pasa “un frente frío”

Montevideo Portal

El meteorólogo Guillermo Ramis afirmó que las temperaturas máximas esperadas para este miércoles pueden alcanzar los 24 °C, aunque también advirtió que podría registrarse “algún chaparroncito”, según dijo en Informativo Sarandí.

“El viernes baja un poco [la temperatura], porque el jueves pasa un frente frío”, sumó también el meteorólogo.

En efecto, el jueves las mínimas esperadas son de 12 °C y las máximas de 18 °C, en una jornada donde estará nuboso y se espera un frente frío. En tanto, el viernes las mínimas serán de 8 °C y las máximas esperadas de 15 °C, con un día nuboso.

Por su parte, el sábado se esperan 8 °C de mínima y 20 °C de máxima, y el domingo 12 °C de mínima y 19 °C de máxima. Las dos jornadas serán nubosas.

“El fin de semana, por ahora, ningún problema”, señaló Ramis.





Montevideo Portal