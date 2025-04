Judiciales

Subastaron por U$S 320.000 terreno en José Ignacio que pertenecía a Lázaro Báez

Montevideo Portal

A casi 8 años de la denuncia presentada por los diputados argentinos Graciela Ocaña y Manuel Garrido a Lázaro Baez por lavado de dinero, se subastó uno de los inmuebles pertenecientes al empresario kirchnerista.

Según informó el periodista Marcelo Gallardo en su cuenta de X y confirmó Montevideo Portal, el terreno adeudaba en impuestos municipales aproximadamente U$S 15.000. Su precio inicial fue de U$S 120.000 y finalizó subastándose por U$S 325.000.

El predio vendido tiene 1.950 m² y un frente de 19 metros. Está ubicado en la ruta 10, en la manzana 51, padrón N°706.

Según informó Gallardo, “el terreno fue decomisado en setiembre de 2018 por el Juzgado Letrado Especializado en Crimen Organizado de 1er Turno, a favor de la Junta Nacional de Drogas (Fondo de Bienes Decomisados), mediante el Decreto N.º 951/2018”.

En enero de este año remataron El Entrevero, estancia que fue embargada en 2016 a una sociedad presidida por Daniel Pérez Gadín, el contador de Lázaro Báez.

