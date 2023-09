Economía

Stipanicic por el portland: “El negocio no resultó atractivo para nadie, es un día triste”

Montevideo Portal

Tras la falta de ofertas de parte de un privado para la asociación en el negocio del portland, el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, dijo este martes que era “un día triste” para la empresa.

En rueda de prensa, el jerarca lamentó que el proceso no haya podido seguir adelante por la falta de ofertas de un privado, e indicó que hay mucha gente angustiada porque se vio frustrada “la ilusión de tener un futuro claro y contundente en el negocio del portland”.

“Perdimos la oportunidad de resolver un problema endémico. La sociedad uruguaya pagó directamente US$ 800 millones a valor presente en los 20 últimos años por las pérdidas de este negocio. Muy claramente el negocio del cemento de Ancap no resultó atractivo para nadie, quizás lo sobrevaloramos. Quisimos creer que teníamos algo que valía mucho, pero el valor de las cosas no las pone quien las posee, sino que el valor lo pone quien desea algo: ese precio quedó claro que es menos que cero”, afirmó Stipanicic.

En esta línea, el jerarca agregó, además, que en el caso de la producción de portland por parte de Ancap hay “obsolescencia industrial, baja eficiencia en la mano de obra y atrasos tecnológicos en las líneas de producción”.

“Todo eso se vio agravado, además, por conflictos sindicales en el peor momento. En el peor momento de la industria, dejaron a Ancap sin producción. Con la paradoja de que teniendo menos producción las pérdidas fueron menores”, añadió.

Sobre los pasos a seguir, Stipanicic dijo que ahora la empresa tomará tres líneas de acción.

“La primera será capitalizar Cementos del Plata con US$ 33 millones, entre otras alternativas que permite el artículo 33 del Tocaf [Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera], como la contratación directa en casos de licitaciones desiertas como es este caso. Además, vamos a impulsar una profunda reestructuración del negocio con estrategias industriales diferentes, tanto desde el punto de vista operativo como societario. Hoy se cierra una etapa y tenemos que mirar para adelante, sabiendo que el problema sigue”, resumió Stipanicic, que adelantó que habrá un plan de incentivos para funcionarios.

