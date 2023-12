Spotify a artistas locales: “Queremos seguir brindando la oportunidad de vivir de su arte”

Locales

Spotify emitió un nuevo comunicado este viernes, luego del anuncio de salida del país que hizo a sus clientes, dirigido a los artistas uruguayos registrados en la plataforma de streaming de música.

“Queremos seguir brindando a los artistas uruguayos la oportunidad de vivir de su arte y compartir su música con los oyentes; sin embargo, en este momento, Spotify no tiene más opción que dejar de estar disponible en Uruguay”, notificó la empresa a través de un mail.

De acuerdo con el mensaje enviado por Spotify, el Gobierno uruguayo aprobó la ley de Rendición de Cuentas que incluye cambios drásticos en la forma en que funciona la música en el país. Esto incluye “cambios que podrían obligar a Spotify a pagar dos veces por las mismas canciones”, lo que haría que su negocio “fuera insostenible”, añade el texto difundido.

“Spotify ya paga casi el 70% de cada dólar que genera a sellos discográficos y editores”, ahondó en el comunicado la plataforma.

De esta manera, la empresa aseguró que la música de los artistas uruguayos “seguirá disponible en los muchos mercados donde opera Spotify”, pero ya no podrá “atender a los fans” en Uruguay a partir del 1º de febrero.

“Como usuario existente de Spotify for Artists, podrás seguir utilizando las aplicaciones y el sitio web de Spotify for Artists para gestionar tu perfil artístico, conocer tu base de fans y promocionar tu música para obtener apoyo internacional. Después del 1º de febrero, podrás seguir utilizando tu cuenta existente de Spotify para registrar música con cuentas adicionales de Spotify for Artists, pero no podrás crear nuevas cuentas de Spotify”, expresa la plataforma en el correo.

“Entendemos que esta noticia puede ser decepcionante y agradecemos sinceramente tu comprensión durante este momento desafiante”, concluyó Spotify.

Este viernes, luego del mensaje a los usuarios, una fuente del Gobierno indicó a Montevideo Portal que ese comunicado “puede ser” una forma de ejercer presión, pero el Ejecutivo sigue en diálogo y está confiado en que en las próximas semanas arribarán a un escenario que les sirva a las dos partes.

Al respecto, el presidente Luis Lacalle Pou manifestó: “Estamos en conversaciones, vamos a salir adelante. Nos vamos a poner de acuerdo”.

