Sotelo y sindicato de medios públicos se enfrentan por mudanza de radios del Estado

El Sindicato Único de Trabajadores de las Radios del Estado (Sutre) cuestionó en un comunicado la notificación oficial por parte de las autoridades de la mudanza de las radios públicas a “los contenedores de Canal 5”.

Según el sindicato, el 14 de mayo recibieron por parte de la dirección de los Medios Públicos el anuncio oficial del traslado del estudio de Radio Uruguay (CX26) “a las instalaciones (aún en obra) en contenedores sobre los techos de Canal 5”.

En esta línea, consignaron que Radiodifusión Nacional de Uruguay “posee el más grande y mejor complejo de radios del país, con cuatro estudios de aire, dos de grabaciones y uno auxiliar”.

“Más allá del traslado hacia una infraestructura cuantitativa y cualitativamente inferior, observamos con preocupación que no están dadas las condiciones para albergar adecuadamente tanto a las personas encargadas de la salida del aire como las que trabajan en producción”, denunció el sindicato.

A su vez, Sutre menciona que se han constatado diversos problemas edilicios y falta de estabilidad en los pisos, entre otras menciones como la falta de aislación sonora.

“La opinión pública debe saber que este proyecto, que ha costado US$ 600.000, se ha financiado con los recursos propios del Secan [Servicios de Comunicación Audiovisual Nacional], generando carencias presupuestales para asegurar el correcto funcionamiento de los medios”, señala el comunicado.

“Lleno de inexactitudes”

En tanto, el presidente del Secan, Gerardo Sotelo, quien abandonará el cargo el próximo 31 de mayo, dijo que el comunicado del sindicato “está lleno de inexactitudes”.

“Se hacen afirmaciones que no son ciertas. El lugar ya está construido, me parece no lo conocen o tienen información parcial. Además, me llama la atención que el comunicado salga cuatro días antes de la mudanza, que será el lunes”, expresó el jerarca.

En esta línea, Sotelo aseguró que las personas encargadas de salir al aire o que trabajan en producción, obviamente que tienen un lugar asignado para hacer su trabajo, más allá de que no se haya hecho mención al respecto.

“Es una locura. Por supuesto que hay lugar para las personas encargadas de salir al aire. De hecho, los estudios son dos veces más grandes que los actuales. El espacio para la salida al aire debe ser tres veces más grande. Van a tener iluminación por todos lados, vista al cielo y la vegetación de bulevar Artigas, cuando actualmente están trabajando en un subsuelo”, defendió el dirigente del Partido Independiente.

Añadió que los estudios, los micrófonos y las instalaciones son nuevas.

“¿A quién se le puede ocurrir que los vamos a traer a un lugar que no esté insonorizado [aislamiento acústico]? Es un delirio. No sé de dónde sacaron lo de la falta de estabilidad de los pisos, lo de las vibraciones de la estructura. Además, dice que es improvisado y hace tres años que estamos trabajando en este proyecto”, argumentó el excomunicador.

Y añadió: “Un grupo de radios metidas en un subsuelo aislado del resto de la corporación de medios públicos es una concepción del siglo pasado. Lo que necesitás es instalaciones confortables, luminosas y con el debido equipamiento. Van a trabajar más confortablemente, y el lugar en el que están ahora, aunque tiene instalaciones de buena calidad, es muy poco acogedor. Esa es la realidad”.

En este orden, Sotelo confirmó que la inversión fue de US$ 600.000 para la construcción en contenedores, porque si se hubiese hecho “ladrillos y hormigón, no se podría haber realizado”.

“Hay en todas partes del mundo construcción en contenedores convertidos en estudios de radio. Lo que tienes que hacer es acondicionarlos bien”, defendió.

Este jueves, el jerarca mantendrá una reunión con dirigentes del sindicato, quienes sostienen, según el comunicado, que “las condiciones no están dadas para realizar la mudanza de la emisora en forma efectiva”.

