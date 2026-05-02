Sotelo sobre Cardama y el gobierno: “Rescindir no fue motivado por defender el patrimonio”

Por Joaquín Symonds

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El diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, ha sido uno de los parlamentarios que ha insistido con la rescisión del contrato de Cardama por parte del gobierno.

Al ser parte de la comisión investigadora, el legislador ha ahondado —a partir de la información que posee— y no duda en concluir que el Ejecutivo asumió con la intención de tomar la decisión.

En entrevista con Montevideo Portal, abordó la interna de su partido y la decisión que tomó luego de que Mónica Bottero saliera a cuestionar su proceder dentro del Parlamento.

¿Cómo ve estos tres años de gobierno?

Que el gobierno ganó legítimamente en las elecciones y merece gobernar durante los cinco años, y que después la gente lo evalúe. Eso en Uruguay está fuera de duda. El problema es que faltan tres años y medio y uno tiene la duda de cómo se la va a ingeniar para reencaminar todo, porque estamos en un escenario económico y político a nivel internacional extremadamente complicado y allí tampoco parece que el gobierno esté tomando decisiones prudentes.

Usted está en la comisión investigadora de Cardama. ¿Considera que el gobierno llegó con la idea de rescindir el contrato?

Pero eso está fuera de toda discusión. Por eso, porque es fácil demostrar que eso es así, es que quieren extender la reserva de la información disponible a asuntos que por supuesto exceden en mucho las reservas dispuestas en el contrato, porque, si pudiéramos acceder a esa información y difundirla, estamos convencidos de que podríamos demostrar varias cosas.

Podríamos demostrar que actúa de mala fe, que esa decisión es anterior al descubrimiento de una garantía que claramente era fraudulenta, que es deliberado, que no lo hicieron. La decisión de rescindir no estuvo motivada por la defensa del patrimonio público, que es de lo que se trata gobernar básicamente. Y que además todo indica que pusieron el contrato, que tiene cláusulas secretas, y lo ventilaron con personas que ni siquiera tenían vínculo contractual con el Estado. Figuras, personas que tenían obviamente vínculo político con el gobierno, o profesional, pero sin contrato formal. Todo eso, y además la convicción —porque yo hice un pedido de informes y me respondieron con una evasiva—: me dijeron que esa información ya había sido enviada por el Ministerio de Defensa, pero eso es falso.

¿Qué información manejan de la reunión entre Cardama y el gobierno?

Sigamos la lógica de los hechos, porque a veces razonando quedamos blindados de los manipuladores. Resulta que el doctor Gonzalo Fernández, un hombre que fue de las figuras más importantes de los gobiernos del Frente Amplio, destacadísimo abogado penalista, se reúne —le pide una reunión al Ejecutivo en nombre de Cardama— para interceder por Cardama.

Y hay varias reuniones. ¿De qué pueden haber hablado en esas reuniones? ¿De qué pueden haber hablado en esas reuniones si no de algunas fórmulas para lograr levantar el problema de la garantía fraudulenta? Que a esta altura no solo nadie desconoce, sino que el propio Cardama dice que él también fue víctima del fraude. Claro, lo verá la Justicia.

Es obvio que hubo varias reuniones. De lo único que pudieron haber hablado es de qué soluciones alternativas tenía la empresa para resolver el problema de la garantía. Si no se formalizaron esas propuestas es porque el gobierno no lo planteó nunca.

¿Cree que habrá consecuencias negativas desde el punto de vista legal para Uruguay?

La decisión del gobierno de rescindir causa efectos ahora. Entonces, supongo yo que a todos los partidos, a todos los legisladores, lo único que nos debe importar —lo único— es cómo se protegen mejor los intereses del país. No cabe otro razonamiento. Entonces, frente a la decisión de rescindir, le hacemos esa pregunta: ¿es esta la mejor manera de proteger los intereses del país? No porque no hubiera que hacer algo frente a la garantía fraudulenta. Y el gobierno no nos puede responder que, enterado de que había una garantía fraudulenta, tomó los recaudos para que efectivamente esa fuera la decisión más eficiente.

¿Cómo viene en su rol de parlamentario?

Mirá, me costó al principio adaptarme al rol, porque yo venía… Trabajé toda mi vida, tenía un horario, un jefe... Bueno, y de repente me dedico a la política y a los pocos meses estoy al frente de un organismo público. También tenía un jefe, el ministro de Educación y Cultura, más allá de que trabajamos con total libertad. Entonces paso a estar al frente de 500 personas, un pedazo del presupuesto nacional, exposición pública, rendir cuentas por las cosas que se hacen en los medios y tal. Todos los días tenías un problema.

Entonces, desembarco en el Parlamento, voy a mi despacho y estábamos yo, mi secretario y Alejandro, que es el asesor que está conmigo, y no pasaba nada. El 15 de febrero, el 16 de febrero, no pasaba nada. El 17, y así varios... Bueno, empecé una comisión. Claro, después empezaron a funcionar las comisiones y los plenarios y ahí ya se complicó la cosa.

¿Cómo es la relación entre los parlamentarios?

La relación es muy buena. No hay chicanas, eso es fundamental. Si falta un diputado, por decirte algo, que salió o que está en el baño, nadie va a decir “vamos a votar”. Eso no existe; se trabaja con responsabilidad, con integridad ética y política.

El otro día salió al cruce por un informe del semanario Búsqueda que daba cuenta de que el Partido Independiente estaba yéndose hacia la derecha.

En realidad no salí al cruce. Me llamó el periodista, porque estaba haciendo un informe muy peculiar. A mí me sigue llamando la atención que Búsqueda dedique una página a tratar de demostrar que el diputado —porque es un tema personal, no es del partido—… era una trampa para demostrar que yo me había corrido a la derecha. Una página entera de Búsqueda, a nadie le llama la atención... Lo dejo por ahí.

En segundo lugar, lo dije en la entrevista, a mí que me digas derecha e izquierda, norte, sur, este u oeste me da exactamente lo mismo. No son criterios que yo utilice, ni yo ni el Partido Independiente. Para tomar decisiones políticas, yo diría que a esta altura, salvo algunos sectores políticos ultraideologizados —incluso en los extremos—, el Partido Comunista y el Partido Libertario son los únicos dos, realmente, los únicos dos casos que yo veo de partidos que tienen una doctrina.

¿Cómo ve la interna del partido?

Lo que pasa es que este Partido Independiente, después del proceso electoral último, no solo recuperó votos, sino que por primera vez en su historia tiene compañeras y compañeros que tienen responsabilidades en Maldonado, Rocha, Cerro Largo; están en los gobiernos departamentales, en Salto, un compañero en Bella Unión, [otro que] tiene responsabilidades políticas locales en la Junta de Paysandú.

En esa nota, Mónica Bottero deslizó varias críticas. ¿Se habló sobre eso en la última junta del partido?

No, no estaba previsto en la Junta Federal. Lo único que yo tomé la decisión —yo no he hablado de este tema y no voy a hablar—: los temas internos los planteo en la interna, que es lo que corresponde. Lo único que pedí el viernes, al presidente del partido —a pesar de tener el respaldo del líder del partido, que dijo que yo actué orgánicamente, porque si yo no actué orgánicamente ya me hubieran llamado la atención; el diputado y una de las principales figuras del partido, Iván Posada, dijo que yo no me aparté en nada de los principios, y del presidente del partido, que el viernes me llamó especialmente para respaldarme—, fue: “Mirá, quiero que se conforme el Tribunal de Disciplina y que analice si alguna de mis actuaciones, de mis dichos, en algo se apartó de los principios del partido”.

¿Ve viable una coalición formalmente hablando?

Yo no solo la veo viable, sino que la veo necesaria. También debo decirte que hablamos de esto todo el tiempo, sobre todo en la cafetería del Palacio, donde comemos, muchas veces, en mesas multipartidarias. La veo cada vez más distante. Creo que no soy optimista. Debemos insistir, creemos que esa es la mejor manera de resolver temas electorales, en que se avance en ese sentido. La realidad política de los partidos mayoritarios creo que no lo va a hacer posible.