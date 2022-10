Sotelo criticó comunicado de Fiscalía por utilizar “neohabla progre”

Política

El director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), Gerardo Sotelo, criticó este domingo en la red social Twitter un comunicado emitido por la Fiscalía el pasado viernes 14 de octubre.

El jerarca compartió el comunicado que divulgó Fiscalía en respuesta a dichos del senador nacionalista Jorge Gandini y expresó: “Fiscalía Uruguay utiliza (acaso por seguidismo irreflexivo) el ripio ‘las y los’ de la neohabla progre. Si quería evitar el uso del masculino como genérico inclusivo (que tiene al menos quinientos años de uso) pudo utilizar otros recursos lingüísticos menos grotescos como ‘personal de Fiscalía’, o ‘quienes ocupan cargos de fiscales’. El español también permite expresarse sin denotar género (que en Fiscalía hay hombres y mujeres nadie duda ni venía al caso). El lenguaje militante es para espacios militantes. El Estado no es uno de ellos”.

La Fiscalía General de la Nación emitió el documento n rechazo a las manifestaciones públicas de Gandini, que en una charla informal con militantes, cuyo contenido fue registrado por el medio local Agesor y consignado por Montevideo Portal, lamentó que no se produjeran mayores acciones desde el punto de vista judicial.

“Nosotros llevamos dos años y medio, esto debe tener cuatro, el fiscal no hizo ni una averiguación todavía, ¿cómo nos metemos ahí? Está difícil. Ahora, cuando nos toca averiguarnos a nosotros van rapidísimo, cuando tenemos algún problema nosotros, los fiscales son de una velocidad increíble. Da la impresión, lo voy a decir clarito, porque a mí me gusta decir las cosas como pienso, me da la impresión de que ganamos el gobierno, pero no ganamos el poder, el proceso de conquistar el poder es mucho más largo que el de conquistar el gobierno y recién estamos acercándonos a conocerlo como se maneja”, consideró el legislador.

En respuesta, el Ministerio Público señaló que “los equipos fiscales tienen por cometido la investigación y la persecución penal de los delitos en todo el país y esa actividad se realiza con estricto apego a la Constitución de la República y a la ley”.

“Si alguna persona desea realizar una denuncia fundada con respecto a la actuación de los mismos, tiene abiertos todos los canales para hacerlo con las máximas garantías. Resulta inconveniente realizar aseveraciones de carácter genérico con respecto a la buena fe e independencia técnica de las y los fiscales, uno de los pilares en los que se asienta el sistema procesal penal”, señala la misiva.

@FiscaliaUruguay utiliza (acaso por seguidismo irreflexivo) el ripio “las y los” de la neohabla progre. Si quería evitar el uso del masculino como genérico inclusivo (que tiene al menos quinientos años de uso) pudo utilizar otros recursos lingüísticos menos grotescos…???? https://t.co/XQytIaMI4M — Gerardo Sotelo (@Cybertario) October 16, 2022

