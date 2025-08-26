Internacionales

Sospechaba que algo malo le ocurriría a su hija, dejó el celular grabando y pasó lo peor

Un hombre fue arrestado bajo sospecha de violar a su hija de 15 años en la localidad de Araranguá, en el estado brasileño de Santa Catarina.

Según el informe de la Policía Militar, el crimen fue registrado por la madre de la joven, quien desconfiaba de las acciones de su esposo y dejó un celular grabando el sonido ambiente al salir de su casa el pasado domingo.

Adriel Alves, jefe de la policía local, explicó al portal noticioso G1 que, anteriormente, la adolescente le había hablado a su madre sobre abusos sufridos a manos de su progenitor. Sin embargo, al ser confrontado por su esposa, el sujeto negó las acusaciones y afirmó que su hija mentía.

“En la noche del sábado, el hombre les dijo a su esposa y a su otro hijo que salieran de casa y fueran ‘de shopping’, mientras él se quedaba en casa con su hija para hablar sobre lo que le había contado a su madre. Como la mujer no sabía a quién creerle, decidió, en complicidad con su hijo, dejar un celular grabando el audio en la habitación. Ese celular terminó grabando la violación”, expresó el uniformado.

A la mañana siguiente, el hijo de la pareja escuchó el audio y se lo mostró a su madre. Ella luego llamó a la Policía Militar, que arrestó al hombre en el acto. Según relató Alves, el detenido permaneció en silencio durante el interrogatorio.

La víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica y posteriormente se le recolectó material genético para su análisis forense.

En caso de ser encontrado culpable de violación de una persona menor de edad, el padre de la joven podría recibir una pena de 12 años de cárcel.