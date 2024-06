Sorpresa y media: “Pensé que salía con un hombre y descubrí que su pene era falso”

Curiosidades

Un documental británico titulado Red Flag (Bandera Roja) se hizo viral recientemente en Reino Unido gracias al testimonio de Roxanne Shurmur, quien narró la inesperada y traumática experiencia que vivió al incursionar en el mundo de las aplicaciones para citas.

Tras cerrar un período angustioso de su vida afectiva y al cabo de nueve meses sola, Roxanne decidió registrarse en una app de búsqueda de parejas. Sin embargo, lo que prometía ser algo divertido y placentero se transformó en uno de sus mayores arrepentimientos.

Roxanne, de 22 años, no demoró mucho en obtener resultados. Apenas dos días después de ingresar al mundo de las citas online hizo match con un hombre identificado como TJ, quien tenía “una sonrisa convincente” y con el que se sintió cómoda al comenzar los intercambios.

"TJ me hizo sentir relajada, escuchada y también me hizo sentir que todo lo que había sentido estaba bien", revela en el documental, emitido por UKTV.

Después de sufrir una violación a los 16 años, Roxanne había desconfiado de los hombres, y eso afectó sus relaciones posteriores. TJ escuchó su historia y le aseguró que todo estaría bien, según publica el periódico local Express.

Ansiosa por saber más sobre su potencial novio, aceptó reunirse con él después de dos semanas de conversaciones telefónicas. Aunque era un poco más bajo de lo que había previsto, Roxanne descubrió que "no había ninguna incomodidad" y sus conversaciones fluían con naturalidad, como si se conocieran desde hacía años.

Sin embargo, durante su cita, TJ, cuyo nombre real es Tarjit Singh, le preguntó a Roxanne si le importaría acompañarlo de regreso a la casa de su padre para que pudiera ponerse ropa menos abrigada. Al principio le pareció "extraño", pero finalmente aceptó y quedó inmediatamente desconcertada por el estado "sucio" de la casa. TJ notó la sorpresa de su acompañante y se disculpó por el desorden y falta de higiene del lugar

A pesar de las “luces rojas”, Roxanne siguió viendo a TJ, una decisión que ahora considera que tomó de forma "muy intensa y muy rápida". Después de sólo tres semanas de noviazgo y a pesar de una primera impresión inicialmente negativa, ella se fue a vivir con él, y allí comenzaron las primeras fisuras en la relación.

La sospecha invadió la mente de Roxanne cuando TJ se mostró reacio a tener intimidad. Cuando finalmente consumaron su relación, fue en condiciones de poca luz y completamente vestidos.

Ese único encuentro sexual fue calificado por Roxanne como "incómodo", e incrementó su incertidumbre. Fue entonces cuando TJ le dijo que estaba en medio de una transición de hombre a mujer.

Roxanne decidió apoyar a TJ en ese cambio radical, pero se sintió excluida y engañada cuando TJ insistió en someterse a la cirugía solo, si que ella lo acompañara a ningún sitio, y afirmando falsamente que se completaría en un día. A su rápido regreso de la supuesta operación, Roxanne se mostró escéptica y recordó: "Simplemente no se veía bien. TJ dijo ‘me hicieron esto, me hicieron aquello y me construyeron una vagina’, parecía tener una explicación conveniente para toda la situación".

Sin embargo, las cosas comenzaron a desmoronarse rápidamente cuando Roxanne se encontró con la prótesis de pene y el certificado de nacimiento de TJ. Los documentos confirmaron que era biológicamente mujer al nacer, con el nombre de Hannah Walters.

Al verse descubierto TJ recurrió a la violencia. Alentada por amigos y familiares, Roxanne presentó una denuncia policial contra él, lo que inició el camino hacia una posterior sentencia.

Durante las investigaciones se descubrió que Singh tenía dos víctimas anteriores, incluida una que solo tenía 16 años. En julio de 2022 fue declarado culpable en el Tribunal de la Corona de Snaresbrook, Londres, de tres cargos de agresión por penetración, seis cargos de lesiones corporales reales y un cargo de amenaza de muerte. en julio de 2022.

La pena impuesta fue de diez años de prisión efectiva y otros tres en libertad vigilada. En la sentencia, el juez lo calificó como "un mentiroso consumado y manipulador".

En el documental, un panel de expertos analiza la terrible experiencia de Roxanne y la psicoterapeuta Jane Hind arroja luz sobre la naturaleza siniestra de lo que denomina como “vínculo traumático”.

"El vínculo traumático es un término utilizado para describir a los perpetradores en línea y fuera de ella, que utilizarán el trauma como un medio para vincularse con su víctima para generar lástima, simpatía, empatía y atención por parte de la persona que la recibe".

También señaló que separar a alguien de sus seres más cercanos y queridos es una señal de advertencia masiva, algo que TJ le hizo a Roxanne al cortar astutamente sus lazos con amigos y familiares.

El documental también profundizó en el término love bombing. Esta es una forma de abuso psicológico y emocional en la que un individuo emplea todas la formas posibles de manipulación para conseguir que la persona que desea tenga un relación con él.

Esa conducta no tiene un patrón único y varía de persona a persona, pero sus “banderas rojas” son la permanente adulación y el elogio excesivo.