Sorpresa: Ernesto Talvi se incorporó como colaborador del Ministerio de Economía argentino

Internacionales

Montevideo Portal

El economista y exministro de Relaciones Exteriores durante el pasado gobierno, Ernesto Talvi, se incorporó como colaborador al equipo económico del gobierno argentino, encabezado por el ministro Luis Caputo, en el marco del plan de estabilización que impulsa la administración de Javier Milei.

La información fue publicada inicialmente este sábado por el semanario Búsqueda y confirmada públicamente en las últimas horas por Caputo a través de su cuenta de X, donde celebró la incorporación del excanciller a la cartera.

“Muy contento de anunciar que Ernesto Talvi, economista de extensa trayectoria y reputación, se ha sumado a colaborar con nuestro equipo económico. Su experiencia y visión serán un gran aporte para seguir consolidando la recuperación de la economía argentina”, escribió el jerarca argentino.

Según consignó el citado medio, Talvi participará aportando su experiencia técnica en discusiones vinculadas a la estabilización macroeconómica y al proceso de consolidación económica que atraviesa Argentina tras el fuerte ajuste fiscal y monetario aplicado por el gobierno de Milei.

Antes de su incursión política, Talvi fue director del centro de estudios Ceres y uno de los principales referentes en análisis económico del país. Tras abandonar la actividad política ese mismo año en 2020, el excandidato presidencial por el Partido Colorado se radicó en el exterior y retomó su trabajo académico y de consultoría internacional.

Su incorporación al equipo económico argentino se da en un momento en que el gobierno de Milei busca consolidar la desaceleración de la inflación y estabilizar las variables macroeconómicas, luego de los primeros meses de ajuste y reformas implementadas desde diciembre de 2023.

Montevideo Portal