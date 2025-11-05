Soriano: trabajador murió electrocutado cuando colocaba un afiche publicitario

Policiales

Un trabajador falleció en un trágico accidente ocurrido sobre las 11:00 horas del martes en la localidad sorianense de Dolores.

Según informara el medio local Agesor, el hecho ocurrió cuando tres trabajadores cambiaban la imagen de un cartel publicitario sobre la margen izquierda del río San Salvador, a cuyas orillas se encuentra la ciudad.

Carlos Sánchez, de 43 años, se disponía a colocar una varilla en el cartel cuando involuntariamente tocó un cable del tendido eléctrico. De inmediato recibió una descarga de 15.000 voltios, que lo dejó inconsciente.

Ayudados por transeúntes, los compañeros de Sánchez lo bajaron de lo alto del cartel, ya que había quedado colgado por el arnés de seguridad. Un servicio de emergencia móvil arribó al lugar y procedió a llevar a cabo tareas de reanimación durante cerca de 40 minutos. Si bien en un momento se consiguió que el hombre recuperara la respiración, dr inmediato sufrió un segundo paro cardiorrespiratorio y ya no se lo pudo reanimar.

El caso está en manos de la fiscal Carla Murchio, quien dispuso las acciones de rigor, incluyendo autopsia.