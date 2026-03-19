Soriano: mientras intendencia denunciaba grave hurto de cables, los ladrones reincidían

Policiales

La Intendencia de Soriano presentó esta semana una denuncia ante la Dirección de Investigaciones de la Policía por reiterados robos de cables en la red de alumbrado público de Mercedes, una situación que se arrastra desde fines de enero.

Según informara el medio local Periódico Centenario, el faltante supera los 3.000 metros de cableado, lo que implica un daño significativo en la infraestructura y una afectación económica estimada en $ 160.000, correspondiente al costo del material sustraído.

El relevamiento fue elaborado por el Departamento de Arquitectura de la comuna sorianense, con base en informes de técnicos de la Sección Iluminación, quienes realizan controles diarios del sistema. Allí se especifica el tipo de cable robado —cobre, aluminio o aleaciones—, la longitud de cada tramo y los puntos donde se registraron los hurtos.

Los datos detallan que entre el 28 de enero y el 28 de febrero se denunciaron robos por 1.498 metros de cable. En tanto, entre el 2 y el 13 de marzo, la cifra asciende a 1.540 metros adicionales.

Los hechos se registraron en distintos puntos de la ciudad de Mercedes, incluyendo las redes eléctricas de las plazas Independencia, Rivera y Lavalleja, así como en varios barrios.

Desde la Intendencia se indicó que se aguarda una respuesta efectiva de las autoridades competentes para frenar esta situación, que genera perjuicios tanto a la administración como a la población. En ese sentido, en un comunicado se advierte sobre “esta ola de robos que mucho perjuicio está causando tanto a la administración municipal como a la población en general”.

La mencionada denuncia se radicó el martes, y ese mismo día se constató un nuevo hurto de cables en la red de alumbrado público.

En esta reciente ocasión, desaparecieron 300 metros de cable, cortados en varios puntos de la ciudad: en la zona del Velódromo, en calle Varela entre Casagrande y Don Bosco, y en calle Pozzolo al norte, en el sector del parque Guernica.