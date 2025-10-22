Policiales

Soriano: hombre con 1,72 de alcohol se cruzó de carril en camioneta y chocó a otro en ruta

Un accidente de tránsito se produjo en la noche de este martes a la altura del kilómetro 346 de la ruta nacional 21, en el departamento de Soriano.

Según información divulgada por la Policía Caminera, una camioneta marca Ford conducida por un hombre se cruzó de carril y embistió en el costado a un automóvil Suzuki, en el que viajaban tres pasajeros mayores de edad.

El medio local Dolores digital consignó que el vehículo responsable del siniestro siguió su marcha durante aproximadamente un kilómetro con una “trayectoria errática” y terminó subido en una rampa de tierra a escasos metros de un terreno.

Afortunadamente, ninguno de los tres pasajeros del auto resultó lesionado. En él estaban dos personas de 58 años y una de 55, que no presentaron heridas visibles.

Luego del impacto, el conductor de la camioneta —que tampoco sufrió lesiones considerables— fue sometido a un test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo en 1,72 gramos de alcohol por litro de sangre.