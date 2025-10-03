Judiciales

Soriano: condenaron a un exfuncionario que usó máquinas y personal municipal en su terreno

La Justicia de Soriano condenó mediante proceso abreviado a Wilson Leonides Rivero Solari, excoordinador de Obras de la intendencia en la gestión anterior de Guillermo Besozzi y policía retirado, a un año de penitenciaría por la comisión de reiterados delitos de peculado.

La pena no se cumplirá en la cárcel, sino bajo un régimen de libertad a prueba, que incluye arresto nocturno, presentaciones semanales ante la Policía, tareas comunitarias y la prohibición de salir del país.

La investigación había comenzado luego de denuncias internas y testimonios de funcionarios. Entre 2020 y 2024, Rivero aprovechó su cargo para ordenar el traslado de materiales como tierra y granza a un predio de su propiedad, utilizando camiones, retroexcavadoras, niveladoras y regadoras de la Intendencia de Soriano.

También se comprobó que dio órdenes para que empleados municipales realizaran esas tareas durante el horario laboral, destinando recursos públicos a fines particulares.

Al dictar la sentencia, la jueza Menchaca destacó la gravedad de los hechos y la responsabilidad de un jerarca que tenía a su cargo la gestión de los recursos municipales. Además, Rivero fue condenado a dos años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, lo que le impedirá ejercer funciones en organismos estatales durante ese tiempo.

Rivero había desarrollado su carrera primero en la Policía de Soriano, donde trabajó en distintas comisarías, en la cárcel departamental y en el área de Investigaciones, antes de ingresar a la intendencia.

