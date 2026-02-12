Internacionales

Solo vuelos de vuelta: Rusia evacúa a sus ciudadanos en Cuba por crisis de combustible

Rusia ha comenzado a evacuar a sus ciudadanos que se encuentran en Cuba mediante dos aerolíneas que solo realizan viajes de vuelta, luego de que las autoridades de la isla advirtieran que no pueden garantizar el suministro de combustible para aviones.

Rossiya, filial de la compañía nacional Aeroflot, y Nordwind informaron por separado en Telegram que a partir del jueves solo realizarán algunos vuelos de Cuba a Rusia para repatriar a los ciudadanos que se encuentran en la isla comunista.

Después cancelarán los vuelos, añaden las aerolíneas sin precisar hasta cuándo, señaló la agencia AFP.

Los clientes que debían viajar a Cuba pueden solicitar el reembolso de sus billetes, añadieron las empresas.

Según lo informado por el sitio Business Insider, la agencia Rosaviatsia informó que la aerolínea Rossiya modificó su horario de vuelos “para garantizar la evacuación de los turistas rusos que se encuentran actualmente en Cuba”.

En Telegram, la agencia rusa de aviación civil confirmó que estas decisiones se deben “a las dificultades de abastecimiento de combustible” y que las autoridades rusas y cubanas “buscan soluciones alternativas para reanudar el programa de vuelos en ambas direcciones”.

Con información de AFP.