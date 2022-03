Soldado ruso es alimentado por civiles ucranianos y llora en videollamada a su madre

Un corresponsal del periódico estadounidense The Wall Street Journal destacado en Ucrania, compartió un video en su cuenta de Twitter en el que muestra a un soldado ruso prisionero. En la filmación se ve al joven militar siendo alimentado por civiles ucranianos.

“Muchos de estos soldados son solo adolescentes, sin idea de cuál es el objetivo de esta guerra”, se lee en el tuit publicado por Matthew Luxmoore.

El reportero explica que el clip está corriendo por las redes sociales en el país invadido. Tal como se aprecia en las imágenes, el soldado aparece llorando y enviando besos por celular. Según el cronista, el prisionero “se puso a llorar” cuando lo dejaron hacer una videollamada a su madre.

En los comentarios de la publicación, el periodista agrega que, al final de la llamada, uno de los voluntarios ucranianos le dijo a la madre del soldado: “No te preocupes, Natasha, está vivo y bien. Recibirás otra llamada más tarde”.

Video shared on Ukrainian channels of a captured Russian soldier apparently being fed by locals. The post says he burst into tears when he was allowed to video-call his mother. So many of these troops are just teenagers, with absolutely no clue what this war is really for. pic.twitter.com/oCPUC8cKcO