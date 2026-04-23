Soldado de EE. UU. fue detenido por apostar y ganar US$ 400.000 en la captura de Maduro

Montevideo Portal

Un soldado de Estados Unidos (EE. UU.) que participó del operativo que terminó con la detención y extradición del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue arrestado en la tarde de este jueves.

El funcionario utilizó información clasificada sobre la captura del mandatario venezolano para hacer apuestas. Gracias a ello, ganó US$ 400.000.

El hombre, Gannon Ken Van Dyke, participó en la planificación y ejecución del operativo que llevó a la captura de Maduro el pasado 3 de enero, y usó la información para lucrarse en Polymarket, uno de los principales mercados de predicciones, según un comunicado del Departamento de Justicia de EE. UU.

Van Dyke, de 38 años y quien estaba en una base militar en Carolina del Norte, hizo 13 apuestas entre el 27 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026 y “dio los pasos para ocultar su identidad como el ‘trader’ en los mercados relacionados con Maduro y Venezuela”, agrega la nota.

El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, que encabeza el caso, destacó que las acciones del soldado fueron “claramente tráfico de información privilegiada (también conocido como insider trading)” y advirtió de que los mercados de predicciones no son un “refugio” para esa lacra.

El soldado, sujeto a acuerdos de confidencialidad, estuvo involucrado en la llamada “Operación Resolución Absoluta” desde el 8 de diciembre pasado.

El 26 de ese mes fue cuando creó una cuenta en Polymarket y empezó a hacer apuestas relacionadas con Maduro y Venezuela por un valor de US$ 33.000, respondiendo “sí” a posiciones sobre si el líder chavista estaría “fuera” antes del 31 de diciembre de 2026, entre otras.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, fue preguntado por la prensa y dijo no conocer la noticia; sin embargo, recordó el caso del jugador de béisbol Pete Rose, que fue vetado de la liga MLB precisamente por “apostar sobre su propio equipo”, en palabras del mandatario.

El hombre está acusado de tres delitos de violar la Ley de Intercambio de Productos Básicos, uno de fraude electrónico y otro de transacción monetaria ilegal, con sentencias máximas que varían entre 10 y 20 años de prisión por cada cargo, si es declarado culpable.

Con información de EFE