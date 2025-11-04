Soldado ayudó a joven inconsciente tras siniestro: “Fuerte sangrado y múltiples lesiones”

Locales

Un soldado acudió a un joven que sufrió un accidente de tránsito en el barrio Peñarol el pasado sábado, según informó el Ejército en redes sociales.

“¡El accionar de nuestros soldados nos llena de orgullo! El pasado sábado, el Cabo 1ª Erik Calvo, quien presta servicio en el Servicio de Intendencia del Ejército, protagonizó una destacada acción solidaria al brindar asistencia médica de urgencia tras un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de Av. Sayago y Camino Edison”, expresó el cuerpo militar.

El funcionario detuvo su vehículo al presenciar un siniestro y, “utilizando su propio botiquín de primeros auxilios, asistió a un joven inconsciente que presentaba un fuerte sangrado en la cabeza y múltiples lesiones”.

Calvo, que estaba de particular, logró controlar el sangrado, “aplicó maniobras de tracción mandibular para mantener la alineación cervical”, y se quedó con el joven a la espera de una ambulancia.

“Su accionar refleja los más altos valores del Ejército Nacional: compromiso, preparación y vocación de servicio, demostrando que el espíritu del soldado uruguayo trasciende las fronteras del uniforme”, concluye el comunicado del Ejército.

