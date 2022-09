Política

Sociedad de Cuidados Paliativos dice que proyecto de eutanasia no da garantía a pacientes

La Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos (Sumcp) emitió un comunicado, tras realizar una asamblea general extraordinaria, en la que se analizó el nuevo proyecto de Ley de Eutanasia.

En la misiva la SUMCP alertó sobre el proyecto de ley y concluyó “con profunda preocupación”, que en el artículo 1° “no se define claramente lo que se pretende regular pues el derecho a morir dignamente no puede limitarse a la eutanasia”.

El gremio también cuestionó quienes serían pasibles de este derecho, que el proyecto de ley define como “toda persona mayor de edad, psíquicamente apta”.

“No se hace referencia a quien califica la condición de su salud mental. Asimismo, menciona enfermedades o condiciones muy amplias que cursan con parámetros subjetivos (sufrimiento insoportable, calidad de vida). No hace referencia a que la persona esté completamente informada de su enfermedad y de las opciones de las que dispone”, criticó la Sumcp.

En el documento se agrega con respecto al artículo 3° del proyecto, que define a la eutanasia como el “procedimiento realizado por el médico o a su orden”, que este concepto deja “librado a que sea personal de salud, un familiar u otro” quienes ejerzan el procedimiento.

En este sentido, la Sumcp sostuvo que es definición puede “no ser compatible con la ética profesional” y que además no se “exige capacitación calificada”.

“El artículo 4° hace referencia al proceso en sí; un único médico recibe la solicitud, y es quien evalúa que se encuentre dentro de requisitos exigidos, verifica su voluntad, pudiendo concluir el proceso si considera que no cumple con los requisitos o solicitar la segunda opinión en caso de admitirse la solicitud. No se exige evaluación de salud mental. Sumando a que la comunicación la Ministerio de Salud Pública (MSP) es posterior al procedimiento claramente no se ofrecen garantías al paciente”, apuntó la Sumcp.

Sobre el artículo 5° del proyecto, que refiere a la revocación por parte de la persona que solicita la eutanasia, se cuestiona que no se “hace referencia a la información y acompañamiento que recibe paciente y su familia durante todo el proceso”.

El nuevo proyecto sobre eutanasia que surgió tras la unificación de planteos del Frente Amplio y del diputado colorado Ope Pasquet será votada el 6 de setiembre en la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Representantes y seguramente ingrese al plenario en el mes de octubre.

