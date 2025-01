Sobrevivió al Holocausto, a Chernóbil y al covid: la mató un auto en la puerta de la casa

Curiosidades

Mayya Gil, quien enfrentó y superó los horrores del Holocausto, el desastre de Chernóbil y la pandemia de covid-19, perdió trágicamente la vida al ser atropellada por un vehículo mientras cruzaba la calle frente a su residencia en el barrio Bensonhurst de Brooklyn, Nueva York.

El incidente ocurrió poco después del mediodía del pasado 12 de enero, cuando Gil caminaba por Cropsey Avenue con su cuidadora. Según información proporcionada por el Departamento de Policía de Nueva York, una camioneta que realizaba un giro a la izquierda embistió a ambas mujeres.

La cuidadora fue llevada al hospital y se encuentra estable, mientras que Mayya Gil no sobrevivió a sus heridas y falleció. El conductor involucrado en el accidente no fue arrestado ni acusado de ningún delito, de acuerdo con lo informado por el periódico The New York Post.

Originaria de Khmelnytskyi, en el oeste de Ucrania, Gil se había mudado a Kiev con su madre y su hermano cuando tenía 12 años, buscando escapar de la invasión nazi y del exterminio, ya que se trataba de una familia judía. En la ciudad conoció a su marido, Vilyam, y juntos tuvieron hijas gemelas.

Tras el devastador accidente nuclear de Chernobil en 1986, una de las hijas de Gil decidió mudarse a Nueva York y lo logró, algo nada sencillo debido a que eran todavía los tiempos de la Unión Soviética. Seis años después, y ya con la URSS desintegrada y Ucrania independiente, el resto de la familia se mudó a Estados Unidos y se estableció rápidamente en Bensonhurst.

Larisa, la hija que lideró la inmigración de la familia a los EE. UU., falleció en 2013 a los 58 años después de una batalla contra un cáncer de páncreas avanzado. Al principio, la familia tuvo dificultades económicas para costear un lugar de entierro y dependió del apoyo del "Fondo para los casos más necesitados" del periódico New York Times para garantizar que Larisa pudiera descansar.

El esposo de Gil, Vilyam, también falleció en 2020 después de contraer covid-19 durante el pico de la pandemia. A pesar de las adversidades que enfrentó a lo largo de su vida, Gil fue conocida por su resiliencia y su fuerte vínculo con su familia y la comunidad local. Ella era una participante activa en el Centro Comunitario Judío del vecindario, dijo su hija Irina Lizunova a Gothamist.

"Todo el mundo la conoce. Era una mujer muy activa", afirmó Lizunova. La nieta de Gil, Natasha Famighetti, también destacó las cualidades de su abuela: “Era la persona más amable y generosa que he conocido. Nada la hacía más feliz que estar rodeada de su familia”, recordó.