Slamovitz por faltas de Fenapes: “Vamos a ir a la Justicia para que se termine este circo”

Política

Los integrantes de la comisión parlamentaria que investigó presuntas licencias irregulares en la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) brindaron una conferencia de prensa para dar detalles sobre el fin de las actuaciones. El diputado nacionalista Alfonso Lereté (presidente de la comisión) sostuvo que del trabajo “surgen presuntas omisiones e irregularidades administrativas y conductas con apariencia delictiva” previstas en el Código Penal.

El legislador señaló que entre otros delitos hay posible estafa, fraude, omisión de los funcionarios en proceder a denunciar delitos, abuso de funciones, encubrimiento y falsificación. Entre los involucrados se menciona a: Graciela Almeida, Javier Landoni (exconsejero de Secundaria), Virginia García Montecoral, José Olivera (secretario general de Fenapes), Ana Pescetto, Celsa Puente (exdirectora de Secundaria), Marcel Slamovitz (profesor de historia) y Alejandra Vespa.

El secretario general de Fenapes, José Olivera, uno de los ocho denunciados, sostuvo que “esto estaba preanunciado desde la comisión investigadora que llevó al plenario de la Cámara de Diputados la bancada oficialista”. “Hay algunos actores que montaron un juzgado dentro de la comisión investigadora parlamentaria, algo que violenta el principio de separación de poderes y las competencias específicas de Fiscalía y el Poder Judicial”, afirmó el dirigente sindical.

“Esto es parte de una persecución político-antisindical, estos hechos vienen a corroborar que estamos ante una práctica que tiene como objetivo la deslegitimación, la criminalización de nuestra organización sindical y para eso se viene actuando contrario a derecho en varios aspectos”, agregó.

En tanto, este domingo también se refirió sobre este hecho el profesor y dirigente sindical Marcel Slamovitz. En declaraciones consignadas por Mora Contenidos, el docente dijo que está “muy tranquilo” y que esta nueva postura de la comisión representa una “clara persecución sindical”, que empezó el pasado 3 de marzo del 2021 con este tema que consideró “no tiene ni pies ni cabeza”.

“Tenemos además de los abogados del sindicato, abogados penalistas y demás, y esta cuestión de los últimos días se amplió la denuncia a la Organización Internacional del Trabajo, que había comenzado con nuestros compañeros de San José, siguió conmigo en lo personal y estos seis que me incluye, que vamos a ampliar a la OIT. Estamos muy tranquilos como dijo la Fenapes en la conferencia de prensa, vamos a ir a la Justicia penal para que se termine este circo”, indicó.

Asimismo, el profesor aseguró que este lunes presentará una recusación con los abogados del sindicato por la separación de su cargo, que este domingo cumple 66 días, algo que es “absolutamente absurdo”. Slamovitz sostuvo que el director afirmó que él no tiene ninguna responsabilidad y que esta está en la directora.

“Son ocho inasistencias, yo nunca mentí, siempre dije para qué las utilice, pero que además di horas de apoyo y no puede constatar que yo haya falta un solo día. Es una persecución brutal que empezó el 3 de marzo acá en San José. Vamos a esperar confiadamente, espero volver pronto a las clases porque como dice el instructor prácticamente no tengo responsabilidad al respecto”, indicó.

Con respecto a la comisión, reiteró que hay una “clara persecución sindical” y expresó que en la comparecencia del presidente del sindicato (Olivera) quedó “claramente demostrado” cómo fue su actuación dado que “había acuerdo bipartito”.

“Se han enchastrado nombres, es increíble que de la Operación Océano no salga un nombre, que de la fiesta del Partido Nacional donde se denuncia violación no salga un nombre y nosotros del 3 de marzo del año pasado estamos expuestos en los medios de comunicación. Expuestos por la comisión de Diputados, que de investigadora no tiene nada porque el título dice para ver las faltas irregulares de Fenapes, entonces qué se está investigando si ya se está condenando. Esa es la pregunta que hacemos, mientras violadores no se dan los nombres porque son primarios. Acá el mejor sindicato para el gobierno es el que no existe y es lo que están tratando de demostrar”, aseguró.

Finalmente, señaló que el recurso de recusación lo presentó ante Secundaria porque tenía diez días hábiles. “Después de que presentamos nuestros descargos el instructor presenta una cuestión, hacemos el recurso y tienen 30 días para expedirse a nivel del jefe de Jurídica y luego de Secundaria. Llevo 66 días separados del cargo con muchas ganas de volver amparado por mi familia y el movimiento sindical”, concluyó.