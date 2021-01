Sismo de magnitud 7,3 en base uruguaya en la Antártida: no hubo lesionado ni herido

En la jornada de este sábado la base uruguaya en la Antártida, también conocida como base Artigas, sufrió un nuevo sismo. Según informó el Ministerio de Defensa Nacional en su cuenta de Twitter, en esta ocasión el sismo fue de magnitud 7,3.

Según la información brindada, todos los uruguayos que se encuentran en ese lugar se encuentran "en buenas condiciones".

Por su parte, el ministro de Defensa, Javier García, también escribió en su cuenta de Twitter. En este caso, contó que se comunicó con el jefe de la base, quien -según dijo- le "transmitió la tranquilidad" y que los compatriotas estaban bien. "Chile emitió alerta por probable tsunami que más tarde canceló. Nuestro contingente no necesitó evacuar", agregó.

Anoche otro sismo registrado en base antártica Artigas, magnitud 7,5. Me comuniqué con el jefe que me transmitió la tranquilidad y buen estado de nuestros compatriotas. Chile emitió alerta por probable tsunami que más tarde canceló. Nuestro contingente no necesitó evacuar