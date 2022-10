Sintep anunció paro este jueves y 470 CAIF quedarían sin servicio de alimentación

Política

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep) anunció este martes a través de su cuenta de Twitter sobre un paro general nacional de 24 horas en la enseñanza no formal.

En diálogo con Montevideo Portal, el secretario general del sindicato, Sergio Sommaruga, explicó que la enseñanza no formal agrupa a todas las instituciones tercerizadas del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), es decir, centros CAIF, clubes de niños y centros juveniles, todas ellas organizaciones socioeducativas.

“Nosotros hace ya varios meses que estamos en un proceso de conflicto con las actuales autoridades de INAU, particularmente con el presidente Pablo Abdala, que fue con quien hemos tenido instancias bipartitas en negociación de nuestra plataforma y ha sido un camino determinado por la negación y la intransigencia a las propuestas y reclamos que surgen del mundo del trabajo”, contó Sommaruga.

Entre los reclamos, hay uno “crucial”, que es el proceso de negociación del pago de la prima por antigüedad, reconocida en el Consejo de Salarios de 2018, aunque no contemplada por las autoridades de INAU.

“En el 2019, que fue el último año de la gestión anterior, iniciamos un proceso en el Ministerio de Trabajo [y Seguridad Social] para encontrar una fórmula del pago de la antigüedad. Se da el cambio de gobierno, asume en abril Abdala, nos reunimos con él, le planteamos esta situación, pero, habida cuenta de la emergencia sanitaria, no solo nos pusimos a disposición para colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance, sino que también suspendimos la plataforma reivindicativa”, narró.

“Cuando se levanta la emergencia volvemos a pedir una reunión para llevar este tema a la mesa y él [por Abdala] no solo no reconoce los acuerdos del consejo de salarios, sino que tampoco reconoce el proceso de negociación en el Ministerio de Trabajo con INAU durante 2019. Eso generó un enorme malestar porque no solo se vio como un rechazo a un reclamo legítimo, sino que se vio con muchísima ingratitud en función de la colaboración. Además, esta prima por antigüedad se paga en toda la enseñanza privada, excepto en la no formal”, añadió.

Además, el dirigente sindical agregó otras tres decisiones de Abdala que “barrieron” con derechos laborales adquiridos por el sindicato, que apuntan a la profesionalización de los trabajadores.

Uno es la eliminación de la compensación de horas trabajadas por horas de estudio para aquellos trabajadores que estén preparándose en formación técnica en primera infancia. Según contó, en junio Abdala firmó una resolución que elimina ese derecho. El segundo es que se dejó de pagar para los nuevos trabajadores el titulo terciario. Es decir, anteriormente, si un trabajador de CAIF se recibía, su salario aumentaba un 7,7 %. “Eso, el directorio dio la orden de no pagarlo más”, dijo Sommaruga.

Por último, la tercera resolución tomada que molestó a Sintep fue la eliminación de un dispositivo de “ponderación”, que consistía en que aquellas ONG que tomaran un nuevo CAIF sumaban más puntos si dejaban a los funcionarios que estaban trabajando en ese centro, lo que fomentaba la permanencia de los educadores y la continuidad de los equipos.

“Entonces, al reclamo original del pago de la antigüedad, se suman estas tres supresiones que generan un enorme malestar. Antes de llegar a esta situación, nosotros hicimos un paro de una hora por turno y un paro parcial de medio horario, y en cada ocasión mandamos notas a INAU solicitándole una mesa de negociación para no tener que recrudecer el conflicto. O sea, este paro también es consecuencia de la inhabilitación de parte de INAU de escenarios de negociación que permitan, a partir del diálogo, encontrar formas que resuelvan la plataforma”, afirmó.

“Nosotros trabajamos con la población con los derechos más vulnerados, entonces propusimos durante el paro de 24 horas que se paguen los tickets de alimentación. Repartirlos el miércoles para que el jueves, más allá de que haya paro, los niños tengan acceso a la cobertura alimentaria. INAU no nos respondió esa propuesta del sindicato, que incluso se encargaba de implementar la distribución. Lo que tenían que hacer es proveer los tickets con la plata que se ahorra de los jornales que va a descontar el jueves”, acotó.

Finalmente, Sommaruga contó que los 470 CAIF que hay en el país son de modalidad terciaria, por lo que no tendrán atención de trabajadores del Sintep este jueves. Los que funcionan en modalidad pública son los Centros de Atención a la Primera Infancia (CAPI), que son menos de 20. El dirigente contó que los CAIF en total atienden a 58.500 niños de 0 a 3 años.

“Durante esta semana, a la salida de los centros, se está entregando material informativo, que da cuenta de por qué el paro y de la propuesta que le hicimos hace más de una semana de la entrega de los tickets de alimentación, financiada con nuestro propio jornal, pero que tampoco ha sido aceptada”, concluyó.

Montevideo Portal se comunicó con el presidente del directorio del INAU para conocer si habrá una solución por parte de las autoridades, pero, al momento, no brindó respuestas.

