Siniestro fatal en Montevideo: un conductor murió tras volcar su auto en ruta 5

El conductor de un auto murió este martes después de que el auto en el que circulaba por la ruta 5 volcara, informó la Dirección Nacional de Policía Caminera.
El siniestro fatal tuvo lugar a las 15:25 a la altura del kilómetro 10, en Montevideo. Según la dependencia del Ministerio del Interior, la información primaria desprende que el hombre despistó, colisionó contra el guardarrail y volcó en la faja natural.
El hombre el único conductor del auto y falleció en el lugar. La ruta fue liberada.
Noticia en desarrollo…
