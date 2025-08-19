Siniestro fatal en Montevideo: un conductor murió tras volcar su auto en ruta 5

Policiales

El conductor de un auto murió este martes después de que el auto en el que circulaba por la ruta 5 volcara, informó la Dirección Nacional de Policía Caminera.

El siniestro fatal tuvo lugar a las 15:25 a la altura del kilómetro 10, en Montevideo. Según la dependencia del Ministerio del Interior, la información primaria desprende que el hombre despistó, colisionó contra el guardarrail y volcó en la faja natural.

El hombre el único conductor del auto y falleció en el lugar. La ruta fue liberada.

Noticia en desarrollo…