Policiales

Siniestro fatal en Los Cerrillos: dos motos chocaron de frente y un conductor murió

Un hombre de 35 años murió en la mañana de este martes después de que dos motos chocaran de frente en la ruta 36, a la altura del kilómetro 37, en Los Cerrillos (Canelones).

Según informó la Dirección Nacional de Policía Caminera, por causas a determinar, una moto que circulaba por la ruta 36 de Oeste a Este intentó girar a la izquierda cuando fue embestida por otra moto de alta cilindrada que circulaba en sentido contrario.

Como resultado del impacto, la moto de alta cilindrada chocó con un cartel indicador. Su conductor y único ocupante fallecido en el lugar. La moto de menor porte era conducida por una mujer que fue diagnosticada como politraumatizada.

La mujer de 64 años fue ingresadsa a Comeca; la espirometría tuvo resultado cero.