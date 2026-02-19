Siniestro fatal en Lavalleja: murió el conductor de un camión con remolque

Policiales

Un hombre de 64 años murió en un siniestro fatal en la ruta 14, a la altura del kilómetro 284,5, entre Varela y Zapicán, en el departamento de Lavalleja.

Según informó la Dirección Nacional de Policía Caminera, por causas que “se desconocen”, en la tarde de este jueves se produjo una colisión entre dos camiones con remolque.

Uno de los conductores murió en el lugar, mientras que el otro, de 35 años, resultó ileso y dio negativo en la espirometría. La ruta está parcialmente obstruida; Caminera canaliza tránsito liviano por la calle lateral y el tránsito pesado se encuentra totalmente interrumpido hasta liberar la escena.

Se trata del segundo accidente fatal de la jornada de este jueves. En la mañana, un hombre de 65 años murió en Colonia cuando una camioneta uruguaya y otra argentina chocaron de frente en la ruta 1.