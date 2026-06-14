Siniestro fatal en Artigas: camioneta con cinco ocupantes volcó en la ruta
El hecho se dio este domingo en Colonia Palma. En el vehículo viajaban cinco ocupantes.
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14.06.2026 18:27
Montevideo Portal
Un siniestro de tránsito fatal ocurrió este domingo en Colonia Palma, en el departamento de Artigas, y dejó como saldo una sola persona fallecida.
El accidente se produjo cuando una camioneta argentina, que se trasladaba de norte a sur, cruzó de senda, se despistó y volcó al costado de la ruta, según informó Policía Caminera en un comunicado.
A causa del siniestro, una mujer mayor de edad falleció en el lugar. El resto de los ocupantes del vehículo, dos hombres mayores y dos menores, fueron trasladados a un centro de salud. Las autoridades continúan investigando el hecho.
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