Siniestro fatal en Artigas: camioneta con cinco ocupantes volcó en la ruta

Montevideo Portal

Un siniestro de tránsito fatal ocurrió este domingo en Colonia Palma, en el departamento de Artigas, y dejó como saldo una sola persona fallecida.

El accidente se produjo cuando una camioneta argentina, que se trasladaba de norte a sur, cruzó de senda, se despistó y volcó al costado de la ruta, según informó Policía Caminera en un comunicado.

A causa del siniestro, una mujer mayor de edad falleció en el lugar. El resto de los ocupantes del vehículo, dos hombres mayores y dos menores, fueron trasladados a un centro de salud. Las autoridades continúan investigando el hecho.