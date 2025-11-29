Policiales

Siniestro de tránsito entre tres vehículos en ruta 6 terminó con un motociclista fallecido

Un motociclista murió este sábado por la tarde en un siniestro de tránsito ocurrido en el kilómetro 19 de la Ruta 6, cerca del límite entre los departamentos de Montevideo y Canelones.

Allí, tres vehículos —una camioneta, un auto y una moto— chocaron por alcance, por razones que aún se investigan.

El accidente se registró sobre las 16:55. Según el parte divulgado por la Policía Caminera, el conductor de la motocicleta falleció en el lugar debido al impacto.

Los otros dos vehículos involucrados eran conducidos por hombres de 60 años. Ambos resultaron ilesos y las espirometrías realizadas en el sitio arrojaron resultado 0,0.

La Policía Caminera exhortó a extremar la precaución al circular por la zona, donde el tránsito fue desviado para permitir el trabajo de los equipos en el lugar mientras se realizan las pericias para determinar cómo ocurrió la colisión.

