Siniestro de tránsito: camión volcó en Treinta y Tres y la Ruta 8 se encuentra cortada

Un siniestro de tránsito en el kilómetro 340 de la Ruta 8 dejó como saldo a dos personas lesionadas. Por causas desconocidas, un camión que circulaba despistó y volcó sobre su lateral izquierdo.

El hecho ocurrió sobre las 16:40 de este lunes. Según informó Policía Caminera, sus dos ocupantes presentan lesiones de carácter leve.

Sin embargo, el vehículo permanece en la vía de circulación, por lo que el tránsito se encuentra momentáneamente obstruido.

Por ello, el tránsito es canalizado por un tercer carril.

