Siniestro de tránsito: camión volcó en Treinta y Tres y la Ruta 8 se encuentra cortada

Montevideo Portal
Un siniestro de tránsito en el kilómetro 340 de la Ruta 8 dejó como saldo a dos personas lesionadas. Por causas desconocidas, un camión que circulaba despistó y volcó sobre su lateral izquierdo.
El hecho ocurrió sobre las 16:40 de este lunes. Según informó Policía Caminera, sus dos ocupantes presentan lesiones de carácter leve.
Sin embargo, el vehículo permanece en la vía de circulación, por lo que el tránsito se encuentra momentáneamente obstruido.
Por ello, el tránsito es canalizado por un tercer carril.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]