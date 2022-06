Sindicatos policiales de Salto y Cerro Largo presentan denuncias ante M. del Interior

Locales

En las últimas horas el sindicato policial del departamento de Salto presentó una denuncia ante el área de Asuntos Internos.

Según informara el periódico local Cambio, los agentes señalan malos tratos y abuso de autoridad. Alejandra Alves -delegada del sindicato policial SIFPOM en el departamento-, indicó que la denuncia fue enviada al Ministerio del Interior. En ese sentido el Director General de Secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria, dijo al citado medio que el tema está en la órbita de Asuntos Internos.

Posteriormente, Calabria fue entrevistado en Informativo Carve y consultado al respecto. “Yo tuve hace un tiempo en una reunión con el sindicato y estamos analizando la situación en la Comisión de Asuntos Internos del Ministerio del Interior”, dijo sobre el tema.

El reclamo de los agentes salteños -reproducido en su totalidad al final de estas líneas, incluye quejas por “sanciones desmedidas” y “hostigamiento”, entre otros asuntos.

En posteriores declaraciones, esta vez al medio Laguardia Digital, Alves detalló que las quejas “no partieron del sindicato, sino que fueron canalizadas a través del mismo” y fueron presentadas por personal subalterno afiliado al sindicato, que manifestó que existen “reiteradas prácticas de abuso en la forma de liderar la comisaría, el trato hacia los policías y las maneras de conducirse con el personal policial”.

Por otra parte, los policías del departamento de Cerro Largo también se aprestan a denunciar ante el Ministerio del Interior una situación que consideran injusta.

Javier Borba, vicepresidente del sindicato policial en ese departamento, dialogó con el medio local La red Independiente, dialogó al respecto con el medio arachán La Red Independiente. Durante el reportaje, Borba indico que el comando departamental volvió a implementar una práctica conocida en el ambiente policial como “recargo”, y que, según el sindicalista, incluye horas impagas.

A modo de ejemplo, Borba contó que un agente puede pasar un sábado haciendo una guardia de doce horas, y luego se le pide que haga otras cuatro horas el domingo, “en el fútbol, o en una custodia de urnas”. Esas horas serían el “recargo” en cuestión, y el agente no loas cobraría.

Borba detalló que en el año 2009 se emitió “una circular” que dejaba sin efecto esa práctica, pero que en los últimos tiempos ha resurgido.

“Esto viene del comando anterior”, dijo el representante, quien aseguró que mantuvo “una buena reunión” con el actual jefe de Policía, en la que coincidieron en varios puntos. Ahora, apuesta a una nueva reunión y señala que el nuevo jefe, el comisario Marcelo Suárez, “capaz que no está enterado de la circular esta, que favorece y beneficia al funcionario policial”.

Además, el agente señaló que a los policías que se niegan a cumplir esa carga horaria extra “se los sanciona con quince días de suspensión simple”.



LOS SEIS PUNTOS DE LA DENUNCIA DE SALTO

1) Los encargados de las seccionales del interior del departamento realizan 8 horas diarias reloj, 6 días de trabajo por 1 de descanso. Pero se sigue trabajando vía telefónica, atendiendo y resolviendo temas de procedimientos pendientes o que van surgiendo en el momento, sean éstos administrativos o llamados policiales en la calle, atendiendo llamados de superiores para recibir órdenes, de otras autoridades de la localidad, de vecinos por inquietudes, ya que son encargados de seccional. Cuando surge algún trámite a realizar y no se está en la seccional la gestión se debe hacer desde otro lugar, (tramites por sistemas de APIA, SGSP, SGH2, entre otros), estas horas de trabajo no descuentan las 48 horas efectivas marcadas, ya que siempre están poniendo excusas; “no pidieron autorización, no pidieron con tiempo, no marcaron en el reloj". Pero eso, si faltan unos minutos algún día para completar las 8 horas, te sancionan, cuando el sistema SGH 2 te da una tolerancia mensual de 1 hora de flexibilidad, además de no tener en cuenta todo lo anterior.

2) No se tiene en cuenta la conectividad de líneas de ómnibus, ya que son pocas líneas y/o días que no pasan los coches, por lo que las 8 horas diarias son inflexibles, no hay chance de hacer un día, por ejemplo 5 horas y otro 11 horas, adecuándonos a las líneas de bus, porque cuando debemos estar 10 o más horas por esa razón en la seccional, no nos permiten marcarlas, solo las 8 horas, perdiendo horas de familia y de viaje.

3) Sanciones desmedidas, 5, 10 y hasta 15 días de suspensión, que son descuentos al salario, algo desmedido que no se ve en ninguna otra institución y/o empresa estatal. Se ha notado que la sanciones las hacen cumplir de manera que afecten los últimos días del mes y los primeros días del mes siguiente, lo que, además del descuento propio de la sanción, viene el descuento del presentismo de 2 meses.

4) Tenemos prohibido realizar horas en la noche (salvo una noche al mes que se patrulla Salto), lo que, además, de no realizar control o presencia del encargado de la seccional que está a cargo, es un perjuicio económico al no percibir incentivo por nocturnidad.

5) Hay una ejecución del mando por parte del Coordinador y del Director de Seguridad de forma abusiva de autoridad y no un liderazgo que motive. Se trabaja bajo amenaza, que en caso de no compartir lo ordenado o realizar algún reclamo, de ser trasladados a otro departamento. Nos sancionan por no usar birrete y cuando ellos salen en medios de prensa se los ve sin birrete, sin chaleco reflectivo y demás, incongruentes en sus propias órdenes. Cuando pretenden corregir algo, dan nombre en público, sin importar si son superiores o subalternos, el solo hecho de dar nombre en público es una forma de denigrar y no de corregir. Toda esta situación ha llevado a oficiales estar certificados, y es una antesala a desenlaces graves, ya que la presión está llevando al estrés a los oficiales, que pueden terminar en un desenlace desagradable, ya sea con los colegas en el trabajo, con estos superiores abusadores o su propia familia, ya que la impotencia ante el abuso, tiene consecuencias impredecibles.

6) Se padece hostigamiento al llegar y retirarse de la seccional, al tener la orden de pasar por Whastapp la ubicación de GPS, teniendo el reloj biométrico, dónde se marca entrada y salida. No tenemos potestad de cambiar de Chofer cuando éstos están de servicio 24 horas, lo que conlleva un riesgo de accidente (por el cansancio del trabajo, por situaciones personales que pueda estar pasando el policía), ya que para hacerlo se debe realizar el trámite, sacándonos autoridad y a su vez, generando riesgos.