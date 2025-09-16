Sindicatos industriales alertan cierre de fábrica productora de La gotita en Uruguay

Locales

La Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) emitió un comunicado este martes en el que informa que la empresa argentina Fenedur, productora de adhesivos como La gotita y Novopren, se retira de Uruguay y se mudará a Argentina.

“Las y los trabajadores organizados en la Confederación de Sindicatos Industriales expresamos nuestra preocupación ante el reciente anuncio de la empresa Fenedur de retirarse del país y migrar su producción a la República Argentina a partir del 31 de octubre del presente año”, sostiene el documento publicado en redes sociales.

El gremio “denuncia, una vez más, la grave situación por la que atraviesa nuestra industria nacional con el consecuente cierre de plantas y la pérdida de cientos de puestos de trabajo”.

El comunicado sostiene que la CSI “se encuentra en estado de alerta” y reclama “medidas inmediatas, urgentes y concretas de los actores involucrados para revertir una realidad extremadamente grave”.

La planta de la empresa está ubicada en Canelones, en las afueras de Las Piedras, en la ruta 5.

Desde el Ministerio de Trabajo informaron a Montevideo Portal que la empresa comunicó el cierre a la cartera en las últimas horas.

