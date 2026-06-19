Sindicato respaldó a directora de escuela donde se accidentó una niña y dio otra versión

El presidente de la Asociación de Funcionarios de Primaria (Afuprim), Fernando Prego, se refirió en las últimas horas a la situación ocurrida en los últimos días en la Escuela nº 27 de Fray Bentos.

Tal como informáramos, una alumna sufrió graves lesiones en una mano, causadas por la caída de una mesa de hormigón. La lesión afectó especialmente a un dedo y, pese a las curaciones a las que se sometió a lo largo de los días, deberá ser amputado.

La madre de la niña dijo entonces que su hija y otros alumnos habían advertido previamente que la mesa estaba floja. Además, sostuvo que, tras la cirugía de urgencia a la que fue sometida la menor, la directora del centro educativo le confirmó que la estructura presentaba problemas de estabilidad.

En declaraciones al medio fraybentino Impacto Noticias, Prego señaló que una delegación sindical visitó a la directora y la encontró “muy triste y consternada” por la situación. Destacó que se trata de una profesional con una extensa trayectoria en la educación pública, reconocidos antecedentes y un legajo “intachable”.

Según indicó, la directora actuó de acuerdo con los procedimientos establecidos para este tipo de casos. Explicó que elaboró de inmediato el informe correspondiente, detalló los hechos ocurridos y gestionó con rapidez la asistencia de emergencia para la menor.

El dirigente sindical también cuestionó el tratamiento que tuvo el episodio en algunos ámbitos públicos y en redes sociales, afirmando que la directora fue señalada como responsable antes de conocerse todos los elementos vinculados al caso.

En relación con el accidente, aclaró que el hecho no ocurrió durante un recreo, como se informó inicialmente, sino durante una clase de educación física, con la docente responsable presente y otros alumnos participando de la actividad.

Prego explicó que la niña se encontraba sentada sobre el borde de una mesa redonda de mármol ubicada en el patio cuando perdió el equilibrio y cayó, golpeándose una mano. Como consecuencia del impacto sufrió lesiones en varios dedos, siendo el dedo mayor el que presentó las complicaciones más severas.

Finalmente, sostuvo que el episodio pudo haber tenido consecuencias aún más graves y reiteró el apoyo del sindicato a la directora, al considerar que actuó conforme a la normativa vigente y que actualmente atraviesa una situación personal y profesional compleja.



En cuanto al estado de salud de la pequeña Essey, su madre, Susan Andino, informó al citado medio que la cirugía a la que iba a ser sometida fue suspendida debido a que la menor contrajo un virus. Por este motivo, deberá permanecer al menos una semana bajo tratamiento médico antes de que se evalúe una nueva intervención.

En los días posteriores al accidente, Andino destacó el acompañamiento recibido por parte de la directora, la secretaria y el resto del personal de la escuela.



Asimismo, desde Primaria se dispuso el retiro de las mesas de concreto del centro educativo.