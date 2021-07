Sindicato del Mides advierte que Rendición de Cuentas “precariza” trabajo de funcionarios

Política

No va más

La Unión de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (UTMIDES) participó este viernes de la Comisión de Hacienda de Diputados en el marco del análisis del proyecto de Rendición de Cuentas. Previo al ingreso de los representantes del sindicato a la comisión hubo una movilización de los trabajadores desde la sede del organismo al Parlamento. Además, realizaron un paro desde las 10 a las 13 horas.

Lucía La Buonora, secretaria general de Utmides, dijo en rueda de prensa que "la Rendición de Cuentas precariza" el trabajo de los funcionarios del organismo.

"Nada fue negociado en ninguno de los niveles de la negociación colectiva", sostuvo y afirmó que esta Rendición "afecta a muchos aspectos de lo que hace a la función pública".

La Buonora comentó que en particular el inciso 15 de la Rendición de Cuentas "afecta en distintos niveles". "Se hace una nueva reestructura, esto ya pasó en el Presupuesto. Se aumenta el salario a un director nacional, que pasó de ser director nacional a director de unidad ejecutora, eso implica un aumento de 60 mil pesos de salario sin aumentar funcionalidades o autonomía", cuestionó.

Además, sostuvo que esto "pasó con siete directores en el Presupuesto y el Mides funciona igual que antes, no hay más atribuciones" o más responsabilidad de estos directores.

Por otro lado, hizo referencia al artículo 5, que propone la derogación del estatuto del funcionario público. "Es legal, pero es dramático porque no se pasa por negociación colectiva, que es violada. Eso afecta a 600 trabajadores del Estado, 500 están en el Mides. Se deroga el formato por el cual están contratados", agregó.

En ese sentido, la secretaria de Utmides dijo que los contratos eran "de dos años renovables para personas que hayan entrado por Uruguay Concursa desarrollan tareas permanentes" y "se precariza derogándose el formato contractual y el plazo máximo se pone por un año. Hay gente que pasa ahora a este formato", dijo La Buonora.

Por otro lado, advirtió que en la Rendición de Cuentas "se deroga Uruguay Trabaja, programa muy grande del Mides".

Este jueves, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, dijo que "Uruguay Trabaja se cambia por algo mejor, que se llama Accesos", que empezaría a funcionar en el año 2022, donde los trabajadores "van a recibir una mejor remuneración".

"La retribución la vamos a llevar, a los 18 mil pesos, en la fase uno, donde los participantes desplieguen una tarea de valor social", sostuvo Lema. "La fase dos, donde se va a incentivar empresas madrinas, para amadrinar a los trabajadores de la etapa uno", agregó en declaraciones consignadas por 970 Noticias (radio Universal).

Sobre estas declaraciones, La Buonora comentó que "la pregunta es si a eso se lo reforma y con qué criterios y con quienes tienen la experiencia técnica". "Uruguay Trabaja) existe desde 2007, hay equipos de trabajo muy formados. Esta bueno pensar qué está fallando con diagnósticos claros y explícitos, no es borrando todo y armando de nuevo. Lo hemos visto con otros programas", advirtió.

"Por supuesto que los programas no son perfectos y no son brillantes y tenemos cosas para aportarles. Cuando viene alguien de afuera y dice que no ´funciona, lo borro y armo algo nuevo´ sin tomarnos en cuenta, es difícil que vaya a funcionar. Se necesitan diagnósticos explícitos", concluyó.