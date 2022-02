Sindicato de la pesca a la Cámara Pesquera: “Los puestos de trabajo los vamos a defender”

Economía

El dirigente de Suntma Roberto Cardozo respondió a los empresarios de la industria y aseguró que no se van “a quedar quietos porque son un gremio combativo”.

Montevideo Portal

El Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) respondió este jueves a las acusaciones realizadas por la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU), que acusó al sindicato de tener responsabilidad en el envío al seguro de paro de 80 personas en la planta de Novabarca SA.

La CIPU afirmó en un comunicado este miércoles que “el lunes 21 de febrero se terminó de procesar el último pescado que quedaba en las cámaras de frío de esa planta, a partir de lo cual 80 trabajadores de su planta de procesamiento fueron enviados al seguro de paro”.

Según la CIPU, este hecho fue desencadenado por un “prolongado conflicto”, que provocó “que la empresa dejara de recibir materia prima desde el 13 de enero”.

En respuesta a lo expresado por la cámara empresarial, el Suntma sostuvo que “no es causa del sindicato que el sector pesquero se encuentre en la situación en que está”, debido a que en el comunicado se aseguro que la baja de la actividad responde a “la alta conflictividad laboral”.

En diálogo con Montevideo Portal, el dirigente de Suntma Roberto Cardozo afirmó que una de las causas fundamentales radica en que “la flota no tiene continuidad de trabajo debido a que los barcos están casi obsoletos” y muchos de ellos rondan los 60 años”.

“Viven rompiendo, no se invierte en buenas reparaciones y se ata con alambre para poder salir a la mar. Estas sucesiones de roturas hacen que los barcos lleguen con cuarta o media carga de pescado en las bodegas. La realidad actual es que después de 25 años de descargar buques la empresa Tolimar SA, los compañeros llegaron al muelle y se encontraron con que no tenían más trabajo de un día para el otro”, apuntó Cardozo, en referencia al conflicto que existe con la empresa armadora Tolimar SA.

Según el comunicado de la CIPU, Tolimar SA decidió prescindir “de los servicios de una de las dos empresas de carga y descarga que hasta el momento utilizaba” y asignó el 100% de su flota a un solo operador.

Esta decisión, según el sindicato, afectó a 40 trabajadores que quedaron sin cinco barcos y pasaron “a tener el 50% del salario”, informó Cardozo.

“De un día para el otro, después de 25 años de trabajar con la misma operadora, un empresario contrata a otra operadora. Debe ser el único negocio en Uruguay que no se hace contrato. Nosotros no defendemos a la operadora, lo que defendemos son los puestos de trabajo de los 40 compañeros que pasaron de ganar $ 30 mil, a $ 15 mil. Con eso no vive nadie”, argumentó el dirigente.

Cardozo explicó que la medida tomada ante estos hechos fue la de pararle los barcos al empresario (que asegura el dirigente el propietario de Tolimar y Novabarca es el mismo empresario), hasta que la nueva empresa contratada absorba a los trabajadores afectados.

“Nosotros los puestos de trabajo los vamos a defender. Tenemos derechos y queremos se respeten, ya que se violan sistemáticamente las normativas del convenio colectivo: pago de haberes en fecha, se retienen papeles del seguro de paro o se mantienen barcos parados para hambrearnos. No vamos a dejar que otros ocupen nuestros puestos de trabajo y no nos vamos a quedar quietos porque somos un gremio combativo”, apuntó el dirigente del sindicato, que desde hace 18 días instaló una carpa frente al Palacio Legislativo.

