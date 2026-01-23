Sindicato de Republicana pide renuncia de Negro: “El ejemplo del mando no es opcional”

Política

La Unión de Policías de la Guardia Republicana emitió un comunicado luego del siniestro que protagonizó el ministro del Interior, Carlos Negro, este viernes, al no respetar un cartel de pare e impactar contra una motocicleta que iba a alta velocidad. En tal sentido, el gremio entiende que el jerarca debería dar un paso al costado.

“El ministro del Interior, como máximo jerarca del ministerio y jefe político de la Policía Nacional, tiene la obligación indelegable de dar el ejemplo ante la sociedad y ante los propios policías que, a diario, hacen cumplir la ley en la calle”, reza el texto difundido por el sindicato.

De tal forma, argumentan que el hecho constituye una infracción de tránsito, pero “su gravedad no radica únicamente en lo administrativo, sino en el daño que genera a la imagen, la autoridad y la credibilidad de la institución policial”, manifiesta la Unión de Policías en el texto.

“La Policía no puede exigir lo que su máxima autoridad no cumple”, sentenciaron.

Por ello, desde el sindicato entienden que la permanencia del exfiscal de Homicidios en su actual cargo “debilita la autoridad del mando, expone injustamente al personal y deja a la institución en una posición de descrédito ante la ciudadanía”. “Por responsabilidad institucional, corresponde que dé un paso al costado”, sintetizaron los policías.

“La ley es igual para todos, pero el ejemplo del mando no es opcional”, finaliza el comunicado.

