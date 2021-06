Sindicato de Meteorología se declaró en conflicto: “Nunca se acabó el recreo”

Política

Montevideo Portal

La Agrupación de Trabajadores de la Meteorología Nacional (ATMN) se declaró en conflicto hace 10 días, en la asamblea del 7 de junio, y este jueves desplegó en la fachada de la sede del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) de un cartel que apunta contra la pasada y la actual administración.

"En Inumet nunca se acabó el recreo. El que trabaja más, gana menos", dice la pancarta que puede leerse bajo el pabellón y el escudo nacional en Javier Barrios Amorín 1488, entre Uruguay y Mercedes, en el Centro de Montevideo.

La presidenta del gremio, Cristina Mathisson, explicó a Montevideo Portal que "la actual directiva de Inumet continúa todo lo que tenía la anterior", en particular la reestructura decretada en 2018 que, según el gremio, perjudicó a los trabajadores. "Como consecuencia de la reestructura, nos mandataron a todos los funcionarios al nivel 1 (del escalafón) y no quedaron diferenciadas las tareas y las funciones que hacemos. Por lo tanto, no se nos está pagando por la función ni se reconoce la antigüedad", planteó la presidenta del sindicato.

"Con la reestructura, muchos compañeros tuvieron una rebaja salarial importante, de $ 10.000. Nosotros estamos pidiendo lo que nos correspondería cobrar por el grado que nos corresponde, por la función que desarrollamos, de acuerdo al manual de descripción de cargos. Desde 2008 estamos cumpliendo la misma función de meteorólogos", aseguró.

La presidenta del gremio informó que un técnico en meteorología cobra $54.000 nominales por 40 horas semanales.

"A todos los que entraron en los últimos tres años, los acomodaron en cargos de directores de áreas, incluso hasta sin ser funcionarios. Y a los funcionarios, que realizamos la tarea sustantiva de meteorología son los que nos pagan menos. Y después dieron BPC (Base de Prestaciones y Contribuciones) y funciones de conducción; todo a dedo, no respetando la tarea administrativa", agregó.

Continuidad

ATMN, el gremio de Inumet, se declaró en conflicto en 2018 y adoptó diversas medidas, pero con el cambio de gobierno, en marzo de 2020, resolvió sentarse a negociar con las nuevas autoridades.

El presidente de Inumet es Luis Alberto Loureiro, mayor (retirado) del Ejército del Uruguay, donde se desempeñó como técnico en control e instrumentación nuclear, y por otra parte es director de una empresa de seguridad electrónica. Fue designado en el cargo en representación de Cabildo Abierto. El directorio está integrado además por el vicepresidente y el director general.

Mathisson aseguró que hubo reuniones bipartitas del sindicato y la dirección del instituto, y que se instaló una comisión bipartita de prevención de conflictos, pero no hubo avances en los primeros 15 de meses de gestión del gobierno que preside Luis Lacalle Pou.

"Esta directiva continuó todo lo de la directiva anterior. Cambió el directorio, pero por ejemplo ayer desarchivaron un estatuto entrado por el anterior directorio, con el que nosotros estábamos en contra, porque no está hecho en base al estatuto del funcionario público, y porque saca derechos. Lo mismo con el tema de la reestructura, que la impugnamos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA)", concluyó Mathisson.

Montevideo Portal