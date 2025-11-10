Sindicato de INAU e INISA contra directorio: “Es sorprendente que no pida presupuesto”

Política

El Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadoras del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Suinau) se manifestó sobre la ley del Presupuesto Nacional, reclamó más presupuesto y apuntó contra el directorio a raíz de declaraciones de la senadora Blanca Rodríguez.

En un comunicado, el sindicato sostuvo que a lo largo de la discusión parlamentaria por la ley de presupuesto prevista para la gestión del presidente Yamandú Orsi ha dialogado con senadores, a quienes les manifestó que la situación de INAU es “la más crítica en las últimas dos décadas”, así como también “propuestas”.

En ese sentido, el Suinau indicó que planteó la posibilidad de “redistribuir parte del presupuesto asignado para el INAU para así poder fortalecer a los equipos que trabajan en la atención directa de gestión oficial con especial atención al interior del país y a los servicios que están indiscutiblemente desbordados”.

En esa línea, el sindicato mostró preocupación porque “el Directorio del INAU no haya considerado esa posibilidad y siga priorizando la ampliación y el fortalecimiento de los servicios tercerizados a donde se destina más del 90% del Presupuesto que está discutiendo el Parlamento Nacional”.

En rueda de prensa, la senadora Rodríguez mencionó el interés del directorio por capacitar a sus empleados y sostuvo que el presupuesto considerado para el próximo quinquenio está “contemplado en lo que ellos plantearon”.

“Hemos visto y nos parece bien que el propio directorio publique videos que evidencian el estado calamitoso que tienen varios de los servicios oficiales; también hemos escuchado por diferentes medios, la preocupación que esto le genera a la presidenta de la institución. No obstante, el directorio desperdició la oportunidad que tenía para enviar un mensaje presupuestal propio, como lo hizo la ANEP o la Universidad de la República, y acordó con el Ministerio de Economía y Finanzas acompañar el Presupuesto del Poder Ejecutivo, que destina más recursos a los servicios tercerizados que a los que gestiona directamente”, señala la misiva.

Desde el sindicato sostienen que el presupuesto no destina “recursos para solucionar la crisis institucional que arrastra el INAU desde el período anterior”. “Lo que los trabajadores y las trabajadoras de INAU esperan es que quienes dirigen la institución se esfuercen tanto como lo hacen ellos y ellas día a día y que tomen en cuenta los insumos y las propuestas que desde la organización sindical se hace llegar, ya que parte de valoraciones hechas con un profundo análisis, que el directorio conoce y que no niega”, insistieron.

“Es sorprendente que el directorio no pida presupuesto para mejorar el funcionamiento de los servicios oficiales, a los cuales ellos mismos presentan evidencias del estado deplorable en que se encuentran”, enfatizó el sindicato.