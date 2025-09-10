Sindicato de Guardia Republicana busca prohibir cánticos hacia policías en hinchadas

Política

El sindicato de la Guardia Republicana busca prohibir que haya cánticos en contra de los policías en el marco de los partidos de fútbol.

El presidente del gremio, Carlos Piedra, compareció ayer martes ante la Comisión Especial de Deporte de la Cámara de Diputados, que estudia un proyecto de ley titulado “Erradicación del Odio, Racismo, Xenofobia e Intolerancia en el Deporte”. Así, según explicó a Montevideo Portal, esta iniciativa “pretende corregir el aumento de los actos de odio en espectáculos públicos” y “habla también el tema de los cánticos y repudio hacia ese tema”.

“Nosotros lo que [pedimos] fue que se agregara la prohibición también de los cánticos hacia la policía, que nos parece imprescindible porque si no es en vano que se prohíba al resto”, argumentó el dirigente sindical.

Por otro lado, apuntó a otro artículo que busca que la Policía pueda realizar desalojos en la tribuna. Al respecto, Piedra indicó que se debería aclarar de qué forma se va a hacer y qué garantías tendrán los efectivos; a esto se le suma “lo principal, que es quién va a dar la orden”, señaló. “Tampoco queremos que nos tilden de represores”, enfatizó el oficial.

“La orden tiene que ser clara y en la ley tiene que estar todo ese tipo de reglamentación que nos apoye”, puntualizó.

Por otro lado, los policías sindicalizados buscan también que “se haga efectivo el pago del 222 [servicio que realizan por fuera de su horario laboral] en el total de horas que trabaja la Policía”. A modo de ejemplo, se mencionó el partido entre Peñarol y Racing por octavos de final de la Copa Libertadores, en el que trabajaron tres horas de más que no fueron pagas por Conmebol, aseguró.

“Puede estar cayendo un rayo y es muy difícil que Conmebol lo suspenda. La Conmebol no puede mandar más que el Estado uruguayo”, manifestó Piedra.

De esta manera, comentó que los diputados que integran la comisión recibieron “muy bien” las acotaciones que realizó, y recalcó que “tomaron nota” de sus pedidos.

A continuación, el proyecto de ley que está a discusión de la Comisión Especial de Deporte de Diputados, presentado por el legislador nacionalista Pedro Jisdonian.

Proyecto de Ley para Eliminar Actos de Odio en el Deporte by Montevideo Portal