Sindicato de Docentes de Formación y estudiantes ocuparán el IPA este martes

En el marco del conflicto entre los gremios de la educación y el Gobierno, el Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe) informó que este martes, a partir de la hora 7:30, los profesores agremiados ocuparán el Instituto de Profesores Artigas (IPA).

Además, sobre la hora 18 se realizará una asamblea general.

En un comunicado difundido el pasado sábado, el Sidfe expresó que, aunque “la transformación educativa es uno de los buques insignia” del Gobierno, y que se muestra “segura y avasallante”, la “realidad es muy diferente”.

“El 15 de agosto estalló un conflicto en Formación en Educación de alcance nacional, que continúa porque no existe la voluntad política del CFE ni del Codicen de buscar una salida negociada. En estos dos meses, hemos sido invitados a dialogar, pero no a negociar, no se escuchan los reclamos ni se atienden las propuestas. Los consejeros políticos del CFE reconocen el caos instalado, pero hacen oídos sordos a la necesidad de postergar esta reforma, que no tiene resuelto ni lo pedagógico ni lo laboral. Los objetivos de imponer la transformación educativa en 2023 responden a tiempos políticos y no pedagógicos, se trata de plantar bandera sin importar los costos sobre estudiantes y docentes”, sostuvo Sidfe en el documento.

Y añadió que Sidfe “mantiene en todos sus términos el conflicto, definiendo para los días entrantes una ocupación en los centros de formación”.

“Se podrá mostrar que la transformación educativa se va a instalar en 2023, pero los que trabajamos en la enseñanza sabemos que no es más que plomo barnizado”, agregaron.

Según informaron desde el Centro de Estudiantes del IPA, la medida de los docentes será acompañada por el gremio estudiantil, que también apoyará la movilización de los gremios de Secundaria.

La Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) y la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria del Uruguay (Fenapes) también convocaron a un paro de 24 horas para este martes.

