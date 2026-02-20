Sindicato de Conaprole aceptó propuesta de MTSS y levantó paro: cómo sigue la negociación

Montevideo Portal
El sindicato de Conaprole levantó la medida de paro luego de que este viernes aceptara la propuesta elevada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
El conflicto se inició tras el cierre de un centro de distribución en el departamento de Rivera. La empresa informó a través de un comunicado que, luego de nueve meses de “conflictividad sindical sostenida” con “graves consecuencias económicas”, resolvió cerrar de forma definitiva el centro de distribución de Rivera, cuya sede de operaciones se encontraba en la también cerrada planta 14.
Ante esto, el sindicato decidió realizar un paro de 24 horas y convocó a una asamblea general.
“Con el acuerdo se va a negociar la situación de Rivera. Nuestra reivindicación son los puestos de trabajo y la distribución. Anteriormente, ya hubo una instancia en la que no estuvimos distribuyendo nosotros los productos y hubo algunos en mal estado”, dijo a Telenoche (Canal 4) Inés Albín, del sindicato.
En caso de que Conaprole acepte la iniciativa del MTSS, el lunes se dará una nueva instancia tripartita, anunció el ministro de Trabajo, Juan Castillo, en Telenoche.
