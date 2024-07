Sindicato de Casmu no ocupará instalaciones, pero mantiene conflicto tras reunión con MSP

Política

La Asociación de Funcionarios de Casmu (Afcasmu) definió en asamblea que no ocupará las instalaciones de la mutualista pero si que mantendrá el conflicto vigente, luego de la reunión que mantuvieron con autoridades del Ministerio de Salud Pública y con la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), según informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal.

Al mantenerse el conflicto, sigue vigente el paro de 24 horas planteado para este miércoles. Las medidas fueron tomadas en respuesta al decreto de intervención de la mutualista firmado por el presidente Luis Lacalle Pou.

El presidente de Afcasmu, Ariel Irigoytía, dijo a Montevideo Portal que desde el sindicato consideran “un avance” la reunión con la ministra Karina Rando por poder expresar sus planteos.

“La Asamblea valoró que había mérito para levantar la resolución de ocupación. Seguiremos alerta a que se cumpla [lo acordado] por parte de los interventores y Casmu”, dijo, al remarcar que se trata del “mantenimiento de los puestos de trabajo” y los “acuerdos firmados”.

“Insistiremos en que los trabajadores en seguro de paro son necesarios y en que se investigue los costos de las empresas tercerizadas, [así como] la reducción de los cargos gerenciales”, agregó el gremialista.

“Rando nos comunicó que el MSP había firmado el decreto de intervención sin desplazamiento de autoridades, información que nosotros no teníamos hasta ese momento, por lo menos no [de forma] oficial. Y que nos dio los nombres, obviamente, de los tres interventores, las características y facultades que los mismos tendrían y [dijo] que como no desplazan autoridades no tienen autoridad de despedir personal ni contratar personal. Lo que sí tiene [es] las facultades de investigar, solicitar información, todas la que ellos necesiten, requieran y el Casmu se las tiene que dar”, sostuvo.

“En ese sentido los trabajadores le hicimos llegar lo que hemos reivindicado constantemente: el tema de los altos costos que pueden tener las empresas tercerizadas, que investigará; el tema de la necesidad de los trabajadores que están en el seguro de paro. Más allá de los acuerdos que tenemos y que el presidente del Casmu los ha ratificado, nosotros seguimos ratificando que esos trabajadores son necesarios”, dijo Irigoytía.

El sindicalista dijo que se habló a su vez del “tema de no cerrar policlínicas”, sobre lo que afirmó que “se ha demostrado que no son un gasto, sino una inversión”.

“Le pedimos garantías de que los trabajadores no íbamos a perder el trabajo, por ende, los compañeros que están en seguro de paro se reintegrarían, a lo que la ministra nos dijo que como era sin desplazamiento de autoridades eso no lo podía garantizar, pero que si nos garantizaba que su trabajo iba a ir por esa línea de mantener los puestos de trabajo y los trabajadores que están en el seguro de paro”, concluyó el presidente de Afcasmu.