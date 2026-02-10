Sindicato advierte que Frigorífico Casa Blanca cesará a 110 trabajadores por reestructura

Montevideo Portal
El Frigorífico Casa Blanca anunció que, por una nueva reestructura, cesará a 110 trabajadores, según fue planteado en una reunión en la Dirección Nacional de Trabajo.
El dirigente sindical Víctor Hugo Hidalgo dijo al medio local El Telégrafo que, hasta el momento, un total de 90 trabajadores se han ido del frigorífico y unos 180 que se encuentran en el seguro de paro.
“La empresa no sabe cómo hará frente a la liquidación porque todo está atado a la extensión de los seguros que se vencerán el 17 de febrero y que requerirán su aprobación parlamentaria”, sostuvo.
Los trabajadores esperan una nueva reunión en la que se brinden más detalles sobre la liquidación, así como del reintegro de los otros 70 trabajadores.
